La dicha ardiente  y esperanzadora de la FEEM

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media encierra un sentimiento dulce que queda para toda la vida. Es la etapa de abrazar el amor y la responsabilidad con su tiempo. Así lo asegura a Juventud Rebelde la Presidenta de la organización, justo cuando celebraremos este sábado el aniversario 55 de la FEEM que busca mantener viva la llama estudiantil

Lorena Rosibel Fontela Méndez se reconoce espirituana de pura cepa y orgullosa de sus raíces. Nació en la tierra del Yayabo, ese río que atraviesa Sancti Spíritus como una vena azul y parece llevar en su corriente la memoria de generaciones.

Su infancia fue un tiempo de descubrimiento y de sueños sencillos, marcada por el abrazo de su familia, la guía de sus maestros y la complicidad de sus compañeros de aula. Aquellos primeros años fueron el terreno fértil donde germinó una vocación que más tarde se convertiría en liderazgo.

Hoy, como estudiante de 12mo. grado del instituto preuniversitario Saúl Delgado, en el municipio de Plaza de la Revolución, lidera a más de 200 000 jóvenes cubanos pertenecientes a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Ser la presidenta nacional de la organización, asegura, representa un compromiso y un reto constante: «Orgullo de representar a una generación con características y sueños diversos que se multiplican en las aulas, compromiso de conducirla con responsabilidad y reto de mantener viva la llama de la participación».

Recuerda que desde muy joven se involucró en las tareas de la Organización de Pioneros José Martí, y a los 14 años ya asumía responsabilidades mayores como representante del frente FMC contigo, en su municipio.

Ese temprano compromiso la llevó, incluso, a vivir una experiencia que reafirmó su convicción de que la juventud debía ser protagonista de su tiempo. «Tuve la oportunidad, a mi corta edad, de participar en un encuentro con nuestro Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez».

Fidelidad a Fidel

Este 6 de diciembre la FEEM arribará a sus 55 años de fundada, y lo hace con la fuerza de una organización que sigue siendo vital y cercana a sus estudiantes. La conmemoración llega en el contexto de las celebraciones por el centenario del natalicio del guía eterno de la juventud cubana, el invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Pretendemos ser nosotros la generación protagonista de las actividades por el natalicio de Fidel, con todo el compromiso de nuestros estudiantes y la pasión de demostrar que su ejemplo sigue inspirando cada paso de nuestra organización», comenta.

Para ella, ese legado en estas cinco décadas y media contribuye al papel formador de la FEEM como cantera de líderes, como espacio de participación y símbolo de amor a la Patria. En cada actividad, en cada encuentro con los estudiantes se reafirma ese compromiso de asumir la organización como garantía de continuidad y principios en las nuevas generaciones.

La memoria de Fidel como referente histórico se enlaza en el presente, comenta, mientras muchos jóvenes mantenemos viva la llama de fidelidad a su legado en cada proyecto. Como él nos enseñó, agrega, el futuro se comienza a construir desde hoy.

—¿Qué iniciativas se llevan a cabo para fortalecer la participación y el compromiso de los estudiantes con la organización?

—Se han impulsado proyectos y actividades que resultan especialmente atractivos. Por ejemplo, el Festival de Artistas Aficionados (Festi-FEEM), que se realiza anualmente con el objetivo de fomentar y desarrollar la creatividad de los jóvenes, conectándolos con sus raíces culturales y enfrentando la influencia externa en la cultura cubana; y las copas deportivas (Copas FEEM), una vía para fortalecer la unidad estudiantil, promover hábitos saludables y sentirse protagonistas dentro de su institución.

«Queremos que los estudiantes se reconozcan en estas actividades como parte de una organización que los acompaña en su formación integral y en la cual pueden encontrar felicidad.

«La clave para mantener la cercanía con los estudiantes está en el vínculo directo que se construye en las asambleas de grupo, desde donde se escuchan las inquietudes, se comparten experiencias y se fortalecen los lazos de unidad que permiten que la organización se reinvente constantemente. Intentamos construir una organización más atractiva, más cercana y dinámica para nuestros estudiantes».

Lorena Rosibel Fontela Méndez, presidenta nacional de la organización.

Defender el estudio, construir el futuro

El estudio sigue siendo la primera batalla de los estudiantes de la enseñanza media. La FEEM lo defiende como deber esencial, pero también como camino hacia la superación personal y colectiva. En ese empeño, dice, la organización acompaña a sus miembros en el reto de convertir cada esfuerzo académico en peldaño hacia el mañana.

«Nuestro primer reto es defender el estudio sin perder el entusiasmo que nos caracteriza. Tenemos el deber de ser protagonistas activos de nuestra organización juvenil de vanguardia, la UJC, y que contemos en cada grupo FEEM con un comité de base de la Juventud».

A ello se suman preocupaciones como el ingreso a la Educación Superior y la orientación vocacional, temas que marcan la vida de miles de jóvenes. Frente a esas inquietudes, la organización estudiantil despliega iniciativas que buscan acompañar y guiar a los bisoños que formarán el futuro profesional del país.

En ese sentido, asegura: «Se destaca el festival de formación vocacional y orientación profesional, un espacio donde confluyen sectores diversos y donde los estudiantes pueden acercarse a las universidades.

«También el proyecto Mella, desarrollado junto a la FEU, abre puertas para que los futuros universitarios conozcan de cerca las carreras y sus perfiles. Con el 3er. Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, se han creado los Colegios Universitarios en Ciencias Médicas y, en la Educación Superior, nuevas vías que facilitan el ingreso y fortalecen la preparación».

Pero los retos no se limitan al ámbito escolar. Se busca la participación activa de sus miembros en sus comunidades y en cada espacio de la sociedad. «Queremos ser presente y futuro, constructores de caminos y sueños colectivos desde lo local. Trascender en el trabajo comunitario es otro de nuestros desafíos».

Y ese futuro se resume muy bien en una idea pronunciada por el Comandante en Jefe a los estudiantes de la FEEM, la cual a atraviesa a todas generaciones: «Cuiden siempre esta Revolución».

En ella radica la misión permanente de la organización: formar estudiantes conscientes, comprometidos y capaces de defender con entusiasmo la obra colectiva que heredaron. Así, la FEEM convierte a sus integrantes en constructores activos del mañana y guardianes de un legado que se renueva en cada acción.

—¿Con qué palabra definirías la FEEM en este aniversario?

—Amor, sin dudarlo. Un amor que se siente en los pasillos de las escuelas, en las voces de la juventud que sueña y en la fuerza de quienes se saben protagonistas de su tiempo. Esa palabra convertida en manifiesto resume la pasión que sostiene a la FEEM, y la certeza de que el futuro se escribe con la tinta ardiente de la esperanza juvenil.