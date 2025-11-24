lunes, noviembre 24, 2025
Caibarién

Ya casi llega el Santamareare

La ya cercana edición 41 del Premio Santamareare se dedicará este año 2025 al aniversario 75 de la Televisión cubana, a las 4 décadas de Radio Caibarién y a los 20 años del comunitario Telecentro CNTV.

➡️ Especialmente honrará la memoria de Caridad Martínez, Premio Nacional de la Radio.

El jurado del prestigioso certamen sesionó en octubre pasado.

📹 80 obras se enviaron al concurso. Obras de calidad entre dramatizados seriados y unitarios; programas para niños y jóvenes; programas culturales.

⏩También se evaluaron radiodocumentales, género incluido por primera vez en el certamen, y también el apartado de producciones para Internet.

📹 Realizadores de 10 provincias cubanas enviaron sus materiales a la edición del 2025.

➡️El evento tendrá lugar en Caibarién, desde el 📅jueves 4 hasta el domingo 7 de diciembre.

💬 Fuente: Leonor Esther Martínez / CMHW La Reina Radial del Centro

Imagen y texto: tomado del perfil de Facebook de Telecentro CNTV

