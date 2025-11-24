Ya casi llega el Santamareare

La ya cercana edición 41 del Premio Santamareare se dedicará este año 2025 al aniversario 75 de la Televisión cubana, a las 4 décadas de Radio Caibarién y a los 20 años del comunitario Telecentro CNTV.

Especialmente honrará la memoria de Caridad Martínez, Premio Nacional de la Radio.

El jurado del prestigioso certamen sesionó en octubre pasado.

80 obras se enviaron al concurso. Obras de calidad entre dramatizados seriados y unitarios; programas para niños y jóvenes; programas culturales.

También se evaluaron radiodocumentales, género incluido por primera vez en el certamen, y también el apartado de producciones para Internet.

Realizadores de 10 provincias cubanas enviaron sus materiales a la edición del 2025.

El evento tendrá lugar en Caibarién, desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de diciembre.

Fuente: Leonor Esther Martínez / CMHW La Reina Radial del Centro

Imagen y texto: tomado del perfil de Facebook de Telecentro CNTV