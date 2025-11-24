Cuba celebra plata en Norceca Sub-17 de Voleibol

Mejoró la de bronce del equipo asistente a la primera versión de 2023

La Habana.- LA ESCUADRA masculina de voleibol de Cuba se agenció el subtítulo del Campeonato Continental de Norceca Sub-17 años, tras revés de 1-3 ante Puerto Rico, saldo superior al bronce logrado por la asistente a la edición anterior.

En Managua, capital de Nicaragua, los boricuas cerraron invictos en cinco salidas, luego de imponerse con parciales de 25-23, 25-22, 18-25 y 25-22 en casi dos horas de accionar, conservaron la corona y se adueñaron del único boleto directo en juego para el certamen mundial de Doha, Catar, en 2026.

Los cubanos, que se despidieron con récord de tres éxitos e igual cantidad de fracasos, exhibieron hoy mayor efectividad en el saque (10-2) y cometieron los mismos errores que sus rivales (34-34), pero estos fueron superiores en ataque (49-43) y bloqueo (8-5).

Con este podio, que supera el alcanzado en Veracruz 2023, Cuba concluye su calendario en la actual temporada.

El boricua Elvis González se proclamó máximo anotador gracias a 30 tantos, y Víctor Contreras (19) resultó el más productivo por los de la Mayor de las Antillas, escoltado por Reinaldo Márquez (13) y Dalián La O (12).

Aún los alumnos de Liam Sem Estrada tienen la posibilidad de ganar un espacio por por Norceca para la cita del orbe, pero deberán concluir los torneos clasificatorios en las diferentes confederaciones para conocer la defiición de la Federación Internacional de Voleibol.

La presea de bronce correspondió al elenco de Estados Unidos, victimario 3-2 (25-22, 19-25, 25-18, 21-25, 18-16) de México, segundo hace dos años.

Costa Rica finalizó en quinto lugar y Nicaragua en séptimo al imponerse 3-2, respectivamente, a Barbados y República Dominicana.