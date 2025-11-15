Alejandro Pérez Morrel, el profe de Lengua de Señas

Junto a las asignaturas habituales de cuarto grado, en las aulas de la escuela Luis Arcos Bergnes se imparten otros contenidos. El profe Alejandro Pérez Morrel llega cada miércoles para que los pioneros aprendan Lenguaje de Señas, una franca apuesta por la inclusión.

Según la maestra Lourdes Miyar Sánchez, la iniciativa germinó desde el proyecto Semillitas de amor, pero ahora incluye a los alumnos de los dos grupos de cuarto grado, y está abierta para recibir a todos los interesados.Con una frecuencia semanal, en el taller el instructor, que pertenece a la Asociación Nacional de Sordos e Hipoacúsicos de Cuba, enseña a los muchachos gestos con los que pueden ya deletrear palabras o saludar.



Este taller se extenderé en días próximos a otro centro, pues comenzarán a aprender el Lenguaje de Señas los docentes y otros trabajadores de la Escuela Especial Carlos Coello.

Fruto del trabajo del profe Alejandro, la maestra Lurdita y sus niños del Proyecto Semillitas de Amor, anuncian sorpresas para las actividades que desde la escuela Luis Arcos celebraran el próximo mes el día de la personas con discapacidad.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Lourdes Miyar Sanchez.