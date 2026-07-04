martes, julio 7, 2026
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Cultura cubana despide a la poeta y narradora Aitana Alberti

Tomado de Juventud Rebelde

Sus libros fueron traducidos a los idiomas alemán, polaco, ruso, rumano e italiano

La poeta, narradora y gestora cultural Aitana Alberti, hija de los escritores españoles Rafael Alberti y María Teresa León, falleció en La Habana a los 84 años de edad.

Nacida en 1941 en Argentina, donde sus padres se exiliaron durante la Guerra Civil Española, Alberti residía en Cuba desde 1984 y dedicó su labor fundamentalmente a la poesía y la promoción de las artes.

La intelectual presidió la Cátedra Rafael Alberti de la Universidad de La Habana y trabajó durante más de quince años en el centro cultural Dulce María Loynaz, donde dirigió el espacio «Fe de vida: Imagen y palabra», dedicado a divulgar la obra de los poetas de la Generación del 27, a la que perteneció su padre.

Fue miembro del Movimiento de Poetas del Mundo y presidió en Cuba el Proyecto Cultural Sur, iniciativa que agrupa a 30 ciudades de Europa y América, así como el Festival Internacional de Poesía de La Habana.

El diario Granma dedicó su nota de portada a la también narradora y expresó que Aitana Alberti «deja un vacío inmenso en la cultura cubana». El texto la calificó como «una incansable defensora de la poesía, la memoria, la paz y el diálogo entre pueblos».

Su producción poética incluye los títulos Poemas de Aitana Alberti (1955), Pupila al viento (1998), Y de nuevo nacer (1999) y Amazona en la centella (2016). En el ámbito narrativo publicó Inquilinos de la soledad (2006), obra concebida como homenaje a los exiliados de la guerra civil española, y Cuentos persas (2018).

Sus libros fueron traducidos a los idiomas alemán, polaco, ruso, rumano e italiano.

(Tomado de Cubadebate)

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