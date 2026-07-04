Nuevas obras de impacto social por el 26

Obras de impacto social serán inauguradas en Caibarién, municipio sede del acto provincial por el 26 de julio de este año. Con la presencia de Susely Morfa González y Milaxys Yanet Sánchez de Armas, máximas autoridades de Villa Clara se efectuó el chequeo del programa,que prevee mejoras en servicios claves de la población de la municipalidad.

Se conoció de la puesta en marcha de la bomba del Pozo número 8 y labores de pintura de instalaciones de salud. En el chequeo del Programa por la efeméride moncadista además trascendió la instalación de sistemas solares fotovoltaicos para los servicios de telefonía fija y móvil y conexión a internet. Con la presencia del primer secretario del partido y presidente del gobierno de la Villa Blanca, igualmente trascendió de la reapertura de unidades de gastronomía, con marcado protagonismo de entidades del sector no estatal de la localidad. El acto provincial de Villa Clara por las celebraciones del 26 de julio se efectuará el venidero día 24 en la Plaza del malecón de la ciudad.

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