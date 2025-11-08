sábado, noviembre 8, 2025
BANDEC esclarece causas de fallos en escaneos de códigos QR

Tomado de Cubadebate

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) informó a la población a través de redes sociales sobre las dificultades que algunos usuarios reportan al intentar escanear códigos QR para realizar operaciones con aplicaciones como Transfermóvil o Caja Extra.

La entidad bancaria, mediante un comunicado, detalló una serie de aclaraciones para ayudar a los clientes a identificar y resolver el problema.

En primer lugar, el banco especificó qué factores no son la causa del fallo:

  • Problemas de conexión a internet.
  • Fallos con los bancos.

Por el contrario, BANDEC indicó que la razón real suele encontrarse en una de las siguientes situaciones:

  • La app no tiene permiso para usar la cámara.
  • La lente de tu cámara está sucia o tiene mala definición.
  • El QR que intentas escanear está dañado, borroso o no tiene la nitidez necesaria.
  • Hay un reflejo (de un cristal, PVC o nylon) que interfiere.
  • No tienes la versión más reciente de la aplicación.
  • Tu móvil no logra leer correctamente un QR que sí está nítido.

Para este último caso, el banco anunció la incorporación de un método alternativo de lectura (en fase BETA).

