Recuperación tras Melissa: Especialistas de la vivienda de Villa Clara y Cienfuegos apoyan en Guantánamo

Una veintena de técnicos y especialistas del sistema de la vivienda y de la oficina del arquitecto de la comunidad de las hermanas provincias de Villa Clara y Cienfuegos, junto a sus homólogos guantanameros, apoyan en la ciudad capital del Alto Oriente cubano, el levantamiento de los hogares con afectaciones provocadas tras el paso del huracán Melissa.

Tras ser recibidos en la sede del Consejo de Defensa provincial de Guantánamo, por su Presidente Yoel Pérez García, la compañera María del Carmen González Otero, especialista al frente de la tropa de Villa Clara explicó que sus misiones están claras: apoyar a los especialistas del territorio en las visitas a las viviendas reportadas con daños, la certificación de los mismos, el llenado de las planillas y trámites para que los damnificados accedan a la venta de los materiales de la construcción.

Tanto la tropa de villaclareños como la de los cienfuegueros presentes en Guantánamo, poseen experiencias en la labor que realizan, de eventos climatológicos anteriores, que afectaron sus propios territorios y las provincias de Pinar del Río y Artemisa.

Hasta este jueves 6 de noviembre en la provincia de Guantánamo fueron visitadas más de 3 mil familias, quienes, tras la certificación de reales daños provocados por el huracán Melissa, acuden a las 71 mesas de trámites habilitadas para atender las afectaciones, donde son atendidas por especialistas de las direcciones de Finanzas y Precios, Trabajo, Vivienda, Comercio y el Banco; personal que procede al otorgamiento de sus correspondientes materiales de construcción.