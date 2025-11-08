sábado, noviembre 8, 2025
Salvador Valdés Mesa encabeza delegación cubana a IV Cumbre CELAC-UE

Tomado de Cubadebate

El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, encabeza la delegación de Cuba que participa en la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe-Unión Europea (CELAC-UE). La cita tiene lugar en la ciudad de Santa Marta, Colombia, los días 9 y 10 de noviembre.

En esta ocasión, la delegación cubana será portadora del espíritu constructivo y la disposición de contribuir a este mecanismo birregional CELAC-UE, sobre bases de igualdad y respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, para beneficio de todas las partes.

Durante el certamen, el vicepresidente cubano denunciará también el recrudecimiento del criminal bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra el pueblo cubano y la injustificada inclusión de la mayor de las Antillas en la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Asimismo, el programa prevé reuniones bilaterales y otras actividades.

La delegación cubana está integrada, además, por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; la viceministra Anayansi Rodríguez Camejo; Javier Caamaño Cairo, embajador de Cuba en Colombia; otros directivos y funcionarios de la Cancillería cubana.

Asistieron a la llegada del vicepresidente de la mayor de las Antillas, el embajador Rafael Arrizmendi, director de Protocolo; Mauricio Jaramillo, viceministro de exteriores a cargo de Asuntos Multilaterales; Jorge Ricardo Hernández Vargas; y José Miguel Sánchez, director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería colombiana.

En paralelo a la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno CELAC-UE, se desarrollarán el Foro de la Sociedad Civil ALC-UE; el Foro Empresarial ALC-UE y la III CELAC Social, espacios en los que también se prevé participación de actores sociales de Cuba.

(Con información de Cubaminrex)

