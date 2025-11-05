Convocan a torneo municipal de dominó “Liberación de Caibarién”
Caibarién se prepara para recibir a los amantes del dominó en un torneo municipal que promete reunir a las mejores parejas de la Villa Blanca.
Bajo el nombre “Liberación de Caibarién”, el evento se celebrará cada domingo durante dos meses, con sede en el proyecto de desarrollo local La Pista, a partir de las 9:00 a.m.
Las peñas Lastra, Vergel y Farruco han sido convocadas para formar parte de esta competencia que busca reunir hasta 20 parejas. El torneo se jugará bajo la modalidad clásica, utilizando fichas hasta el doble nueve.
Los organizadores han solicitado a los participantes que, en caso de disponer de juegos de dominó, los lleven consigo para garantizar el buen desarrollo de las jornadas. La iniciativa busca fomentar la recreación sana, y el aprovechamiento del tiempo libre, fortaleciendo las tradiciones locales.
Este torneo representa una oportunidad para celebrar un torneo de uno de los pasatiempos más arraigados en la cultura popular cubana.
Imagen: Archivo CMHS.