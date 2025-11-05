Fructífera segunda jornada para Cuba en paratletismo

Igualó con cinco títulos los obtenidos en la edición de Bogotá 2023. Este miércoles, en la última fecha, puede ampliar esa cifra

durante la segunda jornada del paratletismo de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, con sede en el Estadio Mario Recordón en el Parque Deportivo Estadio Nacional, el 4 de noviembre de 2025 en Región Metropolitana, Chile. FOTO: Calixto N. Llanes/Periódico JIT (Cuba)

Santiago de Chile.- FRUCTÍFERA resultó para Cuba la segunda jornada del paratletismo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, al sumar otras cuatro medallas doradas e igualar las cinco obtenidas hace dos años en la edición de Bogotá, Colombia.

En la pista Mario Recordón, del Parque Estadio Nacional, el yumurino Daumey Elizalde y el villaclareño Jairon Bouzá repitieron el uno-dos disfrutando en el hectómetro al dominar los 200 metros de la clase 46, categoría sub-20 años.

Elizalde marcó 24.27 segundos y su compatriota 24.53, para dejar nuevamente detrás al argentino Maximiliano Veiro Sanabria, quien registró 26.32.

«Era lo que nos habíamos propuesto, ganar las dos distancias, aunque esta mi compañero me la hizo más difícil porque impuso su fuerza. Quiero dedicar este triunfo a la familia, especialmente a mi mamá; a mi profesor Manolo, de Agramonte, en Matanzas, y a mi pueblo que me apoya bastante», manifestó el doble campeón.

Por su parte Jairon insistió en que desde el principio «teníamos previsto llevarnos las dos porque nos habíamos preparado muy bien».

La capitalina María Rosa Albarrán (T47-sub-17) tuvo una vigorosa reacción, y después de terminar cuarta en 100 y 200 metros, confiesó que la sorprendió su salto largo de 4,53 metros, que para orgullo suyo y de sus compañeros le valió el título.

«En realidad, el salto largo es mi fuerte, tengo un 4,65, pero estaba un poco triste, pensé que ya no podía lograr una presea, pero lo más importante fue que me llené de valor porque no quería venir a un lugar a competir e irme con las manos vacías, y ahora todo es diferente», reconoció.

La rival más enconada, la peruana Tiziana González, no pasó de 3,48 metros en su mejor brinco.

En este mismo evento, pero entre hombre en la clase T46 de la categoría sub-20, el villaclareño Jean Carlos Acevedo (6,58 m) y el mayabequense Yeikol De Roncele (6,10) no pudieron ser alcanzados por el venezolano Victor Álvarez (5,89) y aseguraron oro y la plata, en ese orden.

Igual sucedió en salto de longitud para varones sub-17 años, con el habanero Harol Lorén (T47) como autor de un estirón que le propició elevar su mejor marca personal hasta 6,15 metros, y su compañero Osbiel Palacios (T46) llegado a 5,44 metros para hacer otro uno-dos en la jornada.

La velocista que este mes cumpliá sus 15 “primaveras”, Tairemy Navarro (T11/sub-17) y su guía Marcos Antonio Roldán levantaron en el último tramo de los 200 m para asegurar un segundo metal de plata con tiempo de 34.21 segundos.

Solo la mexicana Zagia Camacho pudo adelantarse con crono de 32.04, y a la dominicana Marien De Jesús le correspondió el bronce con 34.78.

En la impulsión de la bala otra debutante internacional, Lisvania Álvarez (F46/sub-20), tributó a Cuba una plata más al conseguir su mejor registro: 7,78 metros.

«Fui mejorando en cada salida, y estoy contenta porque entrenamos bastante para lograr estos resultados, y agradecida de mi profesor Pedro Pablo, por su empeño para que mejoremos cada día y aprovecháramos esta oportunidad de lograr una medalla», señaló.

La ecuatoriana Ashley Cheme Godoy no tuvo rival tras concretar un portentoso envío de 9,55 metros. El bronce fue para la venezolana Dairuby Nelo Guedez con 7,03.

Este miércoles, en la última fecha del paratletismo, Cuba debe ampliar su cosecha con presencia de competidores en las áreas de lanzamientos y velocidad.