Llega ministro de las FAR al oriente para evaluar recuperación

La Habana, 5 nov (ACN) El General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), arribó hoy a la región oriental de Cuba para evaluar las acciones de recuperación tras el paso del huracán Melissa, precisó el perfil del Ejército Oriental en Facebook.

El titular iniciará su recorrido en comunidades impactadas por el huracán Melissa, donde constatará los daños ocasionados por las intensas lluvias y las inundaciones, y dialogará con autoridades locales y pobladores sobre las principales necesidades.

López Miera reconoció la labor de las tropas de las FAR y del Ministerio del Interior en las operaciones de rescate y salvamento, que permitieron evacuar a miles de personas en zonas incomunicadas por la crecida del río Cauto y sus afluentes.

El ministro subrayó la importancia de mantener la disciplina y la organización en las labores de recuperación, y orientó priorizar la atención a las familias damnificadas, la rehabilitación de viviendas y el restablecimiento de los servicios básicos.

Autoridades provinciales informaron que en Granma permanecen más de 75 mil personas protegidas en centros de evacuación y casas de familiares, mientras se avanza en la evaluación de daños en la agricultura, la vivienda y las infraestructuras hidráulicas.

Las FAR visitan asentamientos rurales afectados por deslizamientos de tierra y pérdidas agrícolas, donde despliegan brigadas de ingenieros militares para restablecer caminos y garantizar el acceso a comunidades aisladas.

López Miera reiteró que las FAR continuarán apoyando la distribución de recursos básicos y la vigilancia de zonas evacuadas, en coordinación con los consejos de defensa municipales y provinciales.