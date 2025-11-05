Intervino Marrero Cruz en II Cumbre Mundial de Desarrollo Social

La Habana, 4 nov (ACN) El miembro del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, intervino hoy en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que sesiona Doha, Qatar, donde denunció el impacto del bloqueo estadounidense en el desarrollo del país y reafirmó el compromiso cubano con la erradicación de la pobreza y la inclusión social.

En el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, ante más de 14 mil participantes incluyendo 40 Jefes de Estado y de Gobierno, el miembro del Buró Político evocó al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y sus palabras pronunciadas hace 30 años en Copenhague: «hace falta algo más que promesas, resoluciones y declaraciones: hace falta voluntad política y justicia», informó el sitio de la Presidencia.

Marrero Cruz alertó que no puede haber desarrollo social en un mundo con más de 750 millones de personas padeciendo hambre, dos mil 300 millones con inseguridad alimentaria o con tres mil 800 millones sin protección social, y cuestionó que los multimillonarios recursos que se destinan al gasto militar, incluido para financiar el genocidio que hoy se comete en Palestina, debieran destinarse al desarrollo.

El Jefe de Gobierno cubano reiteró la firme solidaridad de la Isla con el pueblo palestino y el enérgico rechazo a las amenazas de agresión de Estados Unidos contra Venezuela

Denunció que la aplicación creciente de medidas coercitivas unilaterales contra naciones del Sur impide avanzar en materia de desarrollo.

Al referirse al caso de Cuba, Marrero Cruz señaló que el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por más de seis décadas por Estados Unidos, así como la arbitraria inclusión del país en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, constituyen el principal obstáculo a nuestros esfuerzos para avanzar en materia de desarrollo sostenible».

Se trata de una guerra económica dirigida a asfixiar nuestra Revolución, afirmó.

El Primer Ministro recordó el paso del huracán Melissa por Cuba y agradeció las innumerables muestras de solidaridad y a aquellos países que han mostrado su interés en hacer aportes materiales hacia las personas afectadas.

Hacia el final de su intervención, Marrero Cruz reafirmó el compromiso de Cuba con la causa del desarrollo social y sus tres pilares: la erradicación de la pobreza, el empleo pleno y productivo, y la inclusión social, y abogó por un nuevo orden internacional que garantice no solo paz, sino el derecho al desarrollo y la justa representación del Sur en las decisiones globales.

La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que concluirá este miércoles, adoptó la Declaración Política de Doha, documento que representa un compromiso renovado para erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y fomentar la inclusión social, basándose en el legado de la Declaración de Copenhague de 1995.