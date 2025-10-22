jueves, octubre 23, 2025
Caibarién

Presidente de Cuba en Caimar

Freddy Espinosa

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido, en visita a la Unidad Empresarial de Base CAIMAR, de Caibarién se interesó por los salarios de los trabajadores y las utilidades contabilizadas por la entidad.

Acompañado de Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central y las máximas autoridades políticas y de gobierno de la provincia y el municipio, indagó sobre las posibles alternativas para mejorar la eficiencia energética en los niveles de captura.

Yohandy Martínez Arencibia y Obel Reyes Rivera, Directores de la Empresa Pesquera Industrial Caibarién y la UEB CAIMAR respectivamente explicaron al mandatario cubano las alternativas para recuperar los niveles de captura antes de finalizar el 2025.

En franco diálogo con Michel Leiva Pérez, Patrón del Plástico 19 reseñó a Díaz Canel las iniciativas implementadas por la tripulacion de esa embarcación para convertirse en el colectivo más productivo del país en la captura de especies de escama en lo que va de este año.

Imágenes: tomadas del perfil de Facebook de CMHS.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

