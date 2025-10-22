Defensa Civil emite alerta temprana por tormenta tropical Melissa: Vigilancia reforzada en Provincias Orientales y Centrales

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en coordinación con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, informa sobre la evolución de la Tormenta Tropical Melissa, localizada en los 14.3 grados de latitud Norte y 74.0 grados de longitud Oeste, aproximadamente a 510 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica.

Se exhorta a las provincias orientales y centrales a:

Mantener una estricta vigilancia sobre la trayectoria y evolución del fenómeno.

Garantizar la comunicación constante con la población a través de medios oficiales y redes sociales.

Utilizar canales alternativos para llegar a zonas de difícil acceso.

Coordinar el uso de drones y fortalecer el trabajo de los Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres y sus Puntos de Alerta Temprana.

A continuación, la nota de la Defensa Civil: