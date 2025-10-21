Inician debate de anteproyecto de ley de ciencia en Cuba

El Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado cubano, examinó hoy el Anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual se someterá a debate en toda la nación.

El encuentro contó con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, quien insistió en que la ley que finalmente se apruebe resuelva trabas, cubra espacios vacíos en materia de legislación, y de respuesta a las aspiraciones de los científicos.

El jefe de Estado hizo énfasis en la amplitud del proceso de consulta a que será sometido el texto, el cual abarcará a todo el ramo e incluirá las visiones de otros sectores.

Estoy convencido de que este anteproyecto se va a robustecer mucho con todo lo que podamos aportar desde ese debate, apuntó el mandatario.

Otros temas de la sesión puntualizaron en la necesidad de dar la debida prioridad a las ciencias sociales, potenciar la transformación digital, y fortalecer la democracia participativa, para lograr una implementación integral de los postulados del texto diseñado para toda la sociedad.