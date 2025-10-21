Destacada actuación del Gran Maestro Elier Miranda Mesa en Monterrey

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, logró una meritoria actuación al ubicarse en el octavo lugar del 1er Torneo Internacional de Ajedrez Monterrey 2025, celebrado en México. El evento reunió a destacados trebejistas de América Latina y culminó con la victoria del peruano Jorge Cori, quien se coronó campeón con 7 puntos.

Miranda Mesa sumó 6 puntos de 9 posibles, resultado de 4 victorias, 4 empates y una derrota, esta última sufrida en la séptima ronda frente al chileno Pablo Salinas Herrera, lo que lo apartó de la lucha por el primer puesto. A pesar de ello, fue el cubano mejor ubicado en la clasificación general.

Otros representantes de Cuba también participaron en el certamen: el Maestro Internacional Luis Daniel Rodríguez finalizó en el décimo tercer lugar con 5.5 puntos, mientras que el Gran Maestro Omar Almeida Quintana ocupó el puesto 17 con 5 unidades.

Además del campeón Jorge Cori, quien se impuso por sistema de desempate sobre Salinas Herrera (ambos con 7 puntos), superaron a Miranda Mesa cinco jugadores que alcanzaron 6.5 puntos, entre ellos los cubanos nacionalizados mexicanos Juan Carlos Obregón y Luis Ernesto Quesada, quienes también destacaron en el exigente torneo.

Elier continuará en México donde jugará otro evento internacional en Chihuahua.

Imagen: Archivo CMHS.