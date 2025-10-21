martes, octubre 21, 2025
Triunfo cubano en inicio de lid olímpica de ajedrez

Tomado de JiT

El elenco de la Isla venció 3-1 al de Kazajistán 2 en un certamen convocado para personas con discapacidad

EXCELENTE inicio de 3-1 contra Kazajistán 2 disfrutó hoy Cuba en la Olimpiada de Ajedrez para Personas con Discapacidad de Astaná 2025.

Triunfos individuales de Carlos Larduet y Héctor Luis Fuentes apoyaron un éxito colectivo que contó con las tablas de Pedro Morales en su función de líder del elenco e Idalis Batista, actuando en el cuarto tablero.

El metodólogo nacional Wilfredo Toledo resaltó lo sucedido sobre los tableros, sobre todo porque hace muy pocas horas que llegaron a la sede de la competencia y se lograron buenas partidas.

Larduet, el más experimentado del grupo con una medalla mundial de plata entre ciegos y débiles visuales, derrotó en la segunda mesa a Nurgisa Kuanyshuly en 67 movidas de una apertura Reti y Héctor Luis se impuso en el tercer puesto a Erlan Nurhayev, en 41 lances de un Peón Dama.

Para Pedro la igualdad llegó en 44 jugadas de una defensa Siciliana ante Alimzhan Ayapov e Idalis la negoció en apenas 10 toques de una apertura Ruy López contra Aiganym Kamabarova.

En total fueron 15 los elencos airosos en esta primera ronda y en el ordenamiento por desempate el cubano se ubica noveno. Desde esta posición enfrentará a la selección de India que viene de imponerse ante la débil Birmania.

Es esta la segunda edición de un certamen de este tipo y según el programa se jugarán seis rondas por el sistema Suizo.

