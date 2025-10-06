Recibido equipo cubano sub-23 de beisbol

LA SELECCIÓN cubana de beisbol categoría sub-23 años regresó hoy a la patria después de conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano con sede en Panamá, y haber asegurado su clasificación para la Copa Mundial de Nicaragua 2026. El director general de alto rendimiento del Inder, José Antonio Miranda, al darle la bienvenida en el aeropuerto Internacional José Martí felicitó a los integrantes del equipo en representación del movimiento deportivo y pueblo cubanos. «Hemos visto competir a un equipo aguerrido como se ha querido ver en otras ocasiones con mucha combatividad y que no se dejó vencer en ningún momento. El resultado de ustedes se suma también al del Baseball5 y al del equipo sub-15», destacó el directivo. En declaraciones a la prensa el director del conjunto Danny Miranda, dijo agradeció todo el apoyo recibido durante su preparación en la provincia de Ciego de Ávila y en Panamá algo muy importante para los atletas lograr la clasificación para el certamen mundial. «Creo que nuestro equipo nunca se dio por vencido, demostró coraje, garra y deseos de ganar. Y estamos convencidos de que en el mundial vamos a tener buenos resultados», señaló. Por su parte, el lanzador Randy Martínez, comentó sentirse emocionado por el recibimiento en el aeropuerto capitalino y resaltó que continuarán preparándose con vista a nuevos logros. La Copa Mundial Sub-23 de Beisbol se desarrollará del 5 al 15 de noviembre del próximo año en Nicaragua con sedes en Managua, Masaya y León.