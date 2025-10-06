El Maravilloso Mundo de Oz: Magia, Lecciones y Aventuras (+Podcast) (+Pdf)

Acompáñenos en esta aventura por el maravilloso mundo de Oz

El Mago de Oz, escrito por L. Frank Baum, es un clásico de la literatura infantil que narra las mágicas aventuras de Dorothy, una niña que vive en las praderas de Kansas y es arrastrada por un tornado hasta la tierra fantástica de Oz.

En este mundo encantado, Dorothy se convierte en heroína tras el accidente que acaba con la Malvada Bruja del Este. Su principal deseo es regresar a casa, para lo cual emprende un viaje en busca del misterioso Mago de Oz. En el camino, se hace acompañar de tres inseparables compañeros: el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, cada uno en busca de algo que creen les falta, como inteligencia, corazón o valor.

https://www.ivoox.com/player_ej_160116897_6_1.html?c1=156d9c

Descargue el libro aquí