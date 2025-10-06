Reparto Pilar se corona campeón municipal de fútbol en Caibarién

En una jornada que marcó el cierre del campeonato municipal de fútbol en Caibarién, el equipo Reparto Pilar se consagró campeón tras imponerse con autoridad 5-1 frente a Calle Quinta.

Desde el pitazo inicial, Pilar mostró superioridad ofensiva. El partido estuvo marcado por los goles de Dairan García, . mientras Gabriel García se convirtió en figura al firmar un doblete que desestabilizó por completo a la defensa rival. El otro goleador fué Jonathan Montenegro, sellando una goleada que les dió el título

Calle Quinta logró descontar, pero no fue suficiente para frenar el ímpetu de un Pilar que dominó cada rincón del campo. Con esta victoria, Reparto Pilar no solo levanta el trofeo, sino que reafirma como los más ganadores en el fútbol local.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.