Conmemoran aniversairo 65 de los CDR

Desde la zona 9, del Consejo Popular Van Troi, celebró Caibarién, y por adelantado, el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución.



Así confirmó en la noche de este miércoles Yenni Suárez, coordinadora municipal de los CDR, en un encuentro que resaltó la historia y los retos de la mayor organización de masas del país.Con la presencia de las máximas autoridades del territorio y caibarienenses de todas las edades, en el acto se evocó el legado del líder histórico de la Revolución cubana y artífice de la creación de los CDR.

El espacio sirvió además para el reconocimiento a entidades, zonas, y cederistas destacados este año en el trabajo de la organización, entre ellos, el Telecentro CNTV, que obtuvo la condición Por la Unidad del Barrio, y Juana Delia Valdés, coordinadora de una de las zonas de Dolores, que recibió la distinción 28 de septiembre.

Una representación de jóvenes, recibió en el acto municipal, la bienvenida a la organización, con la entrega del carné que los acredita como cederistas.

Para las nuevas generaciones fueron también las palabras de la coordinadora municipal.

Pioneros de la escuela Luis Arcos con una representación del trabajo cederista, y la danza del tema Yo soy el punto cubano, completaron el festejo por el cumpleaños 65 de los Comités de Defensa de la Revolucion en la Villa Blanca.





Imagen: de la autora.