Escopeteros cubanos camino a clasificatorio centroamericano

LIDERADOS por el medallista de bronce olímpico en Atenas 2004, Juan Miguel Rodríguez, el equipo cubano de skeet se dirige a República Dominicana, sede del torneo clasificatorio regional de la modalidad, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La lid está prevista del 14 al 18 de septiembre y otorgará tres boletos individuales y tres por equipos. El conjunto cubano lo integran además el experimentado escopetero José González, que junto a Rodríguez guiará a una selección mayormente juvenil, sin mucha pericia en escenarios internacionales. Entre ellos destacan Miguel Alejandro Hernández, reciente quinto lugar en el skeet de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, Yandri Montenegro y Brayan Milian. La mayabequense Dayani de la Caridad Montero, tendrá una nueva oportunidad de mostrar sus habilidades en el tiro al plato, pues será la representante en el torneo para damas. A la quinceañera la precede su reciente actuación en la capital paraguaya, donde tuvo una buena presentación a pesar de no lograr llegar a finales. Los escopeteros cubanos viajan este lunes hacia territorio dominicano con el propósito de entrenar y adaptarse a las condiciones del terreno, previo al inicio del certamen. Según información ofrecida a JIT por el comisionado nacional de tiro Arnaldo Rodríguez, el objetivo principal del plantel es conseguir los cupos en disputa, tanto en las pruebas individuales como en las de equipo. «Somos optimistas al respecto porque hay muchas posibilidades de lograr la meta trazada», afirmó el directivo. Los clasificados se darán a conocer una vez concluya la lid.