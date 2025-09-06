FCBS protesta trato hacia el Clásico Mundial

Los organizadores aún no recibieron la aprobación del gobierno de EE.UU. que posibilita la participación de Cuba en ese evento

LA FEDERACIÓN Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) denunció hoy que pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, los organizadores del VI Clásico Mundial de Beisbol aún no recibieron la aprobación del gobierno de EE.UU. que posibilita la participación de Cuba en ese evento.

La nota enviada a los medios precisa que, como consecuencia de ese trato discriminatorio, Cuba todavía no ha sido convocada a entregar su nómina preliminar de 50 jugadores, paso que debieron cubrir el pasado lunes todas las federaciones nacionales llamadas a tener presencia en el certamen.

A continuación, la comunicación emitida a los medios:

NOTA DE PROTESTA DE LA FEDERACIÓN CUBANA DE BEISBOL Y SOFTBOL (FCBS)

Este lunes primero de septiembre los equipos clasificados para el VI Clásico Mundial de Beisbol debieron entregar sus nóminas preliminares de 50 jugadores.

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) no ha sido oficialmente convocada por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) para cumplir con ese trámite.

Los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del gobierno de EE.UU. que posibilita la participación de Cuba. La FCBS denuncia la aplicación de una política discriminatoria contra los peloteros cubanos.

Las regulaciones de EE.UU. que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo. Todo el proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación de nuestra nómina.

Nuestro país ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional.

Cuba no pide privilegios. Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Beisbol. Nuestra historia deportiva, marcada por hazañas olímpicas, campeonatos mundiales y una cantera de atletas admirada globalmente nos otorga legitimidad competitiva.

El talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas, ni exclusiones políticas. Seguiremos defendiendo el derecho de nuestros atletas a representar a Cuba en igualdad de condiciones.

La Habana, 5 de septiembre de 2025

Federación Cubana de Beisbol y Softbol