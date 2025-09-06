Se prepara la caibarienense Mari Rosy Díaz Urbay para el Mundial de Vela en Ecuador en la clase Sunfish

La destacada atleta caibarienense Mari Rosy Díaz Urbay intensifica su preparación con miras al Campeonato Mundial de Vela en la clase Sunfish, previsto para diciembre en Ecuador. El evento no solo representa una cita de alto nivel competitivo, sino que también servirá como clasificatorio para los Juegos Centroamericanos del 2026, que tendrán lugar en República Dominicana.

Díaz Urbay, actual campeona nacional en la modalidad láser, enfrenta el reto de adaptarse a una nueva embarcación, lo que implica dominar técnicas específicas de la clase Sunfish. “Estoy entrenando con mucha intensidad. Es una embarcación diferente y quiero llegar en óptimas condiciones para lograr la clasificación”, expresó la deportista.

Con disciplina y enfoque, Mari Rosy aspira a consolidar su presencia internacional y asegurar su participación en la cita centroamericana, reafirmando el talento deportivo que distingue a Caibarién en las Velas.

Imagen: del autor.