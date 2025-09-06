sábado, septiembre 6, 2025
Lo último:
Caibarién

Se prepara la caibarienense Mari Rosy Díaz Urbay para el Mundial de Vela en Ecuador en la clase Sunfish

Oneldys Santiago

La destacada atleta caibarienense Mari Rosy Díaz Urbay intensifica su preparación con miras al Campeonato Mundial de Vela en la clase Sunfish, previsto para diciembre en Ecuador. El evento no solo representa una cita de alto nivel competitivo, sino que también servirá como clasificatorio para los Juegos Centroamericanos del 2026, que tendrán lugar en República Dominicana.
Díaz Urbay, actual campeona nacional en la modalidad láser, enfrenta el reto de adaptarse a una nueva embarcación, lo que implica dominar técnicas específicas de la clase Sunfish. “Estoy entrenando con mucha intensidad. Es una embarcación diferente y quiero llegar en óptimas condiciones para lograr la clasificación”, expresó la deportista.
Con disciplina y enfoque, Mari Rosy aspira a consolidar su presencia internacional y asegurar su participación en la cita centroamericana, reafirmando el talento deportivo que distingue a Caibarién en las Velas.

Imagen: del autor.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Reorganizan reservas del Hotel Dhawa (+Audio)

Tomado de CMHW

Caibarién en evento internacional «Pedagogía 2021″ (+Audio)

Alejandra Rojas

Extienden proceso de solicitud de matrículas para el nuevo curso escolar

Redacción Digital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *