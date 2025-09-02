Alertan sobre impactos de ciclones en septiembre

El noveno mes del año concentra el máximo de actividad ciclónica en el océano Atlántico del norte, cuyo extremo estadístico ocurre en torno al día 10, advirtió el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, Coordinador de la Comisión de Historia, de la Sociedad Meteorológica de Cuba.

Un incremento de ese tipo tiene que ver con el número de huracanes que afectan la nación, pues, según la cronología oficial del Instituto de Meteorología, 38 en septiembre han impactado al país entre 1791 y 2024, equivalente a 31% del total, añadió el experto en su comentario para la Agencia Cubana de Noticias.

Significan, enfatizó, cerca de la tercera parte de los que han azotado el país en 233 años.

Enfatizó que la mayor cantidad de formación de ciclones tropicales en un mes corresponde a septiembre de 2020, con nueve organismos; es decir, uno cada 72 horas.

Respecto al archipiélago cubano, sobresalen en el noveno mes las trayectorias que se desplazan longitudinalmente por los ejes septentrional y meridional, lo que implica que en varias ocasiones Cuba haya sido afectada sin que el centro del sistema cruce sobre el territorio nacional.

Entre 2003 y 2024, los huracanes de septiembre más notables para Cuba han sido Iván (2004), Ike (2008), Irma (2017) y Ian (2022), todos de gran intensidad, por lo que es imprescindible estar preparados para enfrentar sus contingencias, recomendó por último Ramos Guadalupe. (Lino Luben Pérez)