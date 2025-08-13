Fidel y La Villa Blanca (Parte I)

En la historia local encontramos varias visitas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a Caibarién.

Pero siempre hay hechos y fechas que trasciende. La presencia del líder de la Revolución cubana en un territorio siempre fue motivos de regocijo para los vecinos. Y en otros casos aún que su presencia no fue física se conoce de sus acciones y pensamientos. Así ocurrió durante la campaña por el regreso de los 11 pescadores caibarienenses, secuestrados por miembros de una organización terrorista radicada en el territorio de los Estados Unidos.

Cuenta la historia que el 2 de mayo de 1970, salen hacia zonas de pesca las Unidades Pesqueras Plataforma No. 1 y No. 4 del tipo Cayo Largo, perteneciente a la cooperativa de pesca Miguel Ángel Rojas de Caibarién que llevarían como destino la zona de Bahamas y su misión era pescar biajaibas. En aquellos años existían convenios que autorizaban la pesca en esa zona.

Todo marchaba bien hasta que el 4 de mayo lanchas piratas atacan las embarcaciones pesqueras cubanas en aguas internacionales, hundieron estas embarcaciones y sus 11 pescadores fueron secuestrados.

Entre los objetivos del enemigo además de sembrar el terror y afectar la economía naciente cubana, pretendían canjear a los 11 pescadores por un grupo de infiltrados por el oriente cubano que permanecían detenidos.

La operación de regreso de los 11 hombres de mar de la Villa Blanca la dirigió personalmente el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien aseguró que: «Ni canje, ni negociaciones, nos devuelven a nuestros pescadores, sanos y salvos o vamos a buscarlos donde quiera que se encuentren».

El 8 de mayo en respuesta al cobarde secuestro de 11 pescadores caibarienenses y desafiando todos los peligros, 8 nuevos barcos se hacen a la mar para ocupar el puesto de sus compañeros secuestrados.

El 12 de Mayo, el Primer Ministro Comandante Fidel Castro daba a conocer a todo el pueblo, a través de un comunicado, el ataque de que había sido objeto los dos barcos pesqueros cubanos.

Y el 15 de mayo más de 200 000 personas efectuaron una gigante manifestación de protesta ante la ex – embajada norteamericana en La Habana exigiendo la libertad de los 11 hijos de Caibarién, pescadores secuestrados por contrarrevolucionarios al servicio de la CIA y enarbolaban consignas como: «No cambiaremos hijos del pueblo por gusanos». «Los Pescadores ni se rinden ni se venden».

La campaña por el regreso de los 11 pescadores de la Villa Blanca, logró su objetivo con el regreso de los hijos de Caibarién.

El 19 de mayo 1970, desde horas muy tempranas de la tarde, miles de personas colmaban la terraza del aeropuerto «José Martí» en espera del avión AN – 24 que traería de regreso a la Patria a los pescadores caibarienenses secuestrados que venían de Nassau, Bahamas.

Horas después Fidel pronuncia un histórico discurso de recibimiento a los héroes del mar, en el mismo expresó: «Nunca en nuestro país se había dado un acto tan simbólico, signo de solidaridad. ¡La solidaridad de un pueblo de 8 millones de habitantes por la vida y la suerte de 11 humildes pescadores, trabajadores del mar! Insuperable ejemplo, insuperable lección, lo que demuestra, que es una Revolución, que es el Socialismo, que es la fraternidad comunista».

El 20 de mayo arriban a Caibarién los pescadores secuestrados, se produce un multitudinario acto, donde todo el pueblo se lanza a las calles a recibir a los heroicos pescadores que supieron poner muy en alto el nombre de la Revolución Socialista y de todo el pueblo cubano.

Otro de los hitos de la historia local relacionado con el líder de la Revolución ocurrió el 22 de noviembre de 1985, habían pasado pocas horas del desbastador huracán Kate, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz llega a Caibarién, como era ya una práctica del jefe de la Revolución evaluar personalmente los daños causados por el meteoro recorre las zonas más afectadas, en la calle 10 cerca de la cooperativa pesquera, el antiguo Malecón, conversa con los vecinos, se interesa por los daños y la salud de estos.

Ese día el líder de la revolución cubana, aseguró que la revolución no deja desamparados a nadie, compromiso que se cumplió. En poco tiempo se construyeron tres edificios en el Vantroi Uno, en el aeropuerto y varias viviendas en la zona de La Picadora, para los damnificados por el huracán.