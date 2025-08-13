Fidel y La Villa Blanca (Parte II)

El otro gran vínculo del Comandante en Jefe con este municipio de la costa norte de Villa Clara fue la construcción del pedraplén Caibarién a Cayo Santa María.

Este capítulo de la historia local tiene sus comienzos el 12 de septiembre de 1989.

Ese día el Comandante en Jefe visita el territorio para evaluar el proyecto sobre un futuro pedraplén que uniera algunos cayos con tierra firme, una idea que hacía tiempo se venía evaluando por la dirección del partido y el gobierno en la provincia.

Nos narran Tomas Cárdenas y Naida Orosco en su libro Collar de Piedras, que al líder de la Revolución no le gustó el proyecto de unir a Cayo Fragoso con la costa de Juan Francisco en Camajuaní.

Es por eso que llega a Cayo Santa María donde decide comenzar la obra para unir a Caibarién con estos cayos.

Y desde el primer momento se interesó por la conservación del medio ambiente de la zona, lo cual se lo manifestó al doctor en Ciencias Ángel Quirós Espinoza.

Ese día comienza la historia de la gran obra del siglo que ejecutó fundamentalmente el Contingente Campaña de las Villa bajo la dirección de Orlando Rodríguez Pérez.

El también Héroe del Trabajo de la República de Cuba siempre contaba con orgullo que el Comandante en Jefe de mantuvo siempre informado de todo lo que ocurría en la obra, se le informaba cuántos metros se había avanzado, cuanto viajes fueron necesarios, el consumo de combustible, había que informar todo.

Fue el 15 de diciembre 1989, cuando comienza a caer las primeras piedras al mar del pedraplén hasta Cayo Santa María en solo cinco años también el 15 de diciembre pero de 1994 lograron el empate de los dos frentes de trabajo, cerca del puente de la Canal de los barcos, el de mayor altura y más largo de todo el pedraplén.

Memorable para los constructores y pueblo de mi Caibarién, fue el 29 de septiembre de 1996, ese día el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz recorre el pedraplén y abanderó al Contingente Campaña de las Villas. En su discurso dijo: “Orgulloso de saber que ahí podremos construir decenas y decenas de instalaciones, miles y miles de habitaciones para el turismo y que será una fuente de riqueza enorme para nuestro país, gracias a ese pedraplén que ustedes han hecho”.

Las fechas y echos narrados se atesora en la memoria de los hijos de este pueblo como.digno agradeciendo al líder de la Revolución cubana.

Bibliografía

Historia local digital colectivo de autores.

Collar de piedras Tomas Cárdenas y Naida Orosco.

Testimonios de pescadores y vecinos de Caibarién.