El pensamiento ambientalista de Fidel Castro Ruz y Caibarién

Consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, en el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, encontramos un gran caudal de propuestas y acciones a favor de protección de la naturaleza. Caibarién es uno de esos escenarios que hoy muestra el resultado del pensamiento ambientalista del Jefe de la revolución cubana

En la esfera internacional el Fidel Castro Ruz , se convirtió en un vocero y amplio defensor del medio ambiente. Y critico prácticas capitalistas como el consumismo como uno de los principales destructores de la naturaleza.

En su discurso en el 12 de junio de 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en Brasil, fue contundente en sus palabras y se convirtió en un vocero para denunciar la destrucción del planeta Tierra. Y su intervención alerto sobre el peligro de la especie humana, y denuncio “Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer».

La historia de la Revolución cubana, nos muestra claros ejemplos donde se demuestra que proteger la naturaleza y los recursos naturales a partir de un modelo de desarrollo sostenible era la principal premisa del líder histórico de la Revolución Cubana y en su accionar lo demostró.

Caibarién es uno de esos escenarios donde encontramos la profundidad y vigencia del pensamiento ambientalista del Jefe de la revolución cubana. No podemos olvidar que en el programa de estado para mitigar el impacto del cambio climático conocido como Tarea vida, esta presente el pensamiento del jefe de la Revolución y la Villa Blanca es uno de los escenarios donde se implementa.

Y los caibarienense nunca olvidaremos aquel 22 de noviembre de 1985,cuando a pocas horas del paso del desbastador huracán Kate, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz llega a Caibarién, como era ya una práctica del jefe de la revolución evaluar personalmente los daños causados por el meteoro recorre las zonas más afectadas, en la calle Diez cerca de la cooperativa pesquera, el antiguo Malecón, conversa con los vecinos, se interesa por los daños y la salud de todos, su protección ,

En aquel momento el Comandante en jefe aseguro: «La revolución no deja desamparados a nadie», compromiso que se cumplió. En poco tiempo se construyeron tres edificios en el reparto Vantroi Uno, también en el aeropuerto y varias viviendas en la zona de La Picadora, para los damnificados por el huracán. Las nuevas viviendas se edificaron lejos del peligro de la penetración del mar, como había sugerido el Jefe de la Revolución. Más tarde se construye el nuevo y bello malecón como obra ingeniera protectora que demostró su efectividad antes las fuertes rachas del huracán Irma.

Pero soy del criterio que el mayor y más bellos de esos ejemplo que demuestran la profundidad del pensamiento ambientalista del Comandante en Jefe lo encontramos en el pedraplen Caibarién Cayo Santa María. Y para demostrarlo me remito al trabajo titulado: “Donde yo diga, pero como tú digas” de la periodista Liena María Nieves, que publico el Semanario Vanguardia de nuestra provincia el 24 de noviembre del 2017.

La periodista del órgano provincial, entrevisto al ya desaparecidom doctor en ciencia Ángel Quirot Espinosa, biólogo marino que asumió el estudio previo del impacto medioambiental del pedraplén a Cayo Santa María, quien aseguro que cambió su visión profesional y humana tras su única conversación con Fidel.

El 12 de septiembre de 1989, en jefe de la Revolución recorre los cayos comenzó por cayo Fragoso, por donde se previa realizar el pedraplen, el Comandante no acepto esta propuesta de los especialistas provinciales y viaja en helicóptero hasta Cayo Santa María donde se baño en sus playas y decide que ese seria el cayo que se uniría con tierra firme y así nace el proyecto de construcción del pedraplen Caibarién a Cayo Santa María.

En el trabajo periodístico publicado en Vanguardia el destacado investigador Quirot Espinosa, recuerda que en aquel momento el trabajaba en el Instituto superior pedagógico Félix Varela, donde lo contactan algunos especialista de Villa Clara en busca de asesoría, para ejecutar un proyecto sin precedentes en el territorio: construir una carretera que conectara la tierra firme en un punto cercano a Playa Juan Francisco, conocido como Embarcadero de Camacho con Cayo Fragoso.

Según declaraciones del desaparecido investigador que en aquel momento los directivos le dijeron ((RR)) «Estamos hablando de un pedraplén de entre diez y once kilómetros, no más que eso. El entonces primer secretario del Partido Comunista de Cuba Tomás Cárdenas García , impulsaba la idea de proporcionarle una buena playa a los villaclareños, con acceso por carretera, por lo que se organizó un grupo multi e interdisciplinario en el que participaban varios organismos, como el Ministerio de la Construcción, Hidroeconomía, y otros.

El doctor en ciencia Ángel Quirot espinosa conto a la prensa de Villa Clara que «El proyecto se terminó y llegó a manos de Fidel. Según me cuentan, antes de revisarlo su única pregunta fue: ¿qué garantías ecológicas tiene esto? ¿Ecología? Nadie pensó que resultara necesario incluir ese enfoque. Fidel se percató de la omisión. Ni siquiera hojeó el documento. Cuando hagan esa parte me lo presentan de nuevo. De inmediato buscaron ayuda y llegaron a Cienfuegos, donde un especialista les habló del los estudios que había realizado Quirot Espinosa en Camagüey . Luego, todo fluyó con rapidez, y me involucré de a lleno en el empeño por adecuar la obra al ambiente que la rodeaba, de forma tal que no lo dañara ».

Fue entonces cuando el 12 de septiembre de 1989 ocurrió el encuentro con el Comandante el Jefe, quien llego hasta Cayo Fragoso a comprobar la factibilidad del proyecto. “Según entendí, el Comandante no confiaba mucho en las historias contadas por terceros, y yo creo que hacía muy bien. Prefería ver las cosas en vivo, en directo y a todo color, tocarlas con la mano y analizarlas en primera persona. Asegura el biólogo.

En sus declaraciones a la prensa el eminente investigador villaclareño aseguró «No tuve plena conciencia de la magnitud del asunto en que me había metido hasta que lo vi bajar del helicóptero, porque si vas a discutir con los tomadores de decisiones, y viene el mayor tomador de decisiones, entonces se trata de un tema de importancia mayor y tienes que adoptar las posiciones más profesionales. Ante la pregunta a Cárdenas de ¿qué tú vas a hacer aquí?, nos tocó al ingeniero, al funcionario de Planificación Física y a mí, proporcionarle todas las explicaciones. Mientras «Ellos hablaban de tecnología, y yo callado. Fidel me dijo entonces: vine a recibir una clase de ecología, así que empieza a hablar ».

Fue entonces cuando en aquel encuentro debajo del caney que había en Cayo Fragoso, Ángel Quirot Espinosa, le explicó al Comandante en Jefe sus consideraciones de como se podrían eliminar los efectos ambientales negativos que podría generar el pedraplén y al parecer le gustó lo que escuchaba y lo convencí, aseguró el investigador a la prensa.

Pero en ese momento el Jefe de la Revolución no toma la decisión y decide visitar el cercano Cayo Santa María. Y luego de bañarse en sus playas como lo cuentan Tomas Cárdenas García y Naida Orozco Sánchez en el libro: Collar de piedras, decide enlazar este cayo con tierra firme. Y fue entonces cuando el Comandante en Jefe se dirige al doctor Ángel Quirot Espinosa y le dice :“El pedraplén lo vamos a hacer hasta Santa María. Yo pongo el lugar y tú pones el método. “

En lo adelante comienza una historia con las caídas de la primeras piedras al mar el 15 de diciembre de 1989, del pedraplén hasta Cayo Santa María en solo cinco años también el 15 de diciembre pero de 1994 lograron el empate de los dos frentes de trabajo, cerca del puente de la Canal de los barcos, el de mayor altura y más largo de todo el pedraplén.

Y el 29 Septiembre de 1996 el Comandante en jefe recorre el pedraplén y abandera el contingente Campaña de Las Villas. y su discurso reconoció que se había conservado el medio ambiente y la naturaleza.

Bibliografía

Cárdenas García, Tomas y Naida Orozco Sánchez, Collar del piedras, oficina de publicaciones del Consejo de Estado 2012. Nieves, Liena María, Donde yo diga, pero como tú digas” Semanario Vanguardia 24 de noviembre del 2017.

Imagen: cortesía del entrevistado.