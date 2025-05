Medalla de bronce en el Capablanca para el Gran Maestro Elier Miranda Mesa

Vistas: 0

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, tuvo un excelente cierre en el grupo abierto del Capablanca in Memoriam que se jugó en Varadero, al ganar sus tres últimas partidas y ubicarse en el tercer lugar.

El caibarienense, durante el cierre derrotó al Gran Maestro de Canadá Alexander Lesiege, primer Elo del torneo y así ganó 4 puntos para su coeficiente de 2486 unidades.

Sobre su participación en la edición 58 del Capablanca In Memoriam en el grupo abierto, Miranda Mesa refirió haber empezado mal, pues también tuvo dos eventos anteriores donde no estuvo bien, en México y Canadá y llevaba 5 meses sin jugar no obstante supo recuperarse de las primeras rondas donde igualó varios cotejos y cerró con tres victorias consecutivas.

Ahora Elier participará en el Guillermo García que tendrá de sede el palacio del ajedrez en Santa Clara.

Además de Elier estará por Caibarién, el maestro internacional Diazmany Otero Acosta.

Imagen: Archivo CMHS.