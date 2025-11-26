Homenaje desde el deporte

El sector deportivo de Caibarién rinde homenaje a Fidel Castro en el noveno aniversario de su desaparición física.

En ocasión del noveno aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el sector deportivo de Caibarién le rindió homenaje este 25 de noviembre, exaltando su legado como impulsor del deporte cubano y como “el atleta mayor”.

La jornada conmemorativa reunió a instituciones emblemáticas del municipio como la Escuela Provincial de Velas Marcelo Salado Lastra, la Escuela para Profesores de Educación Física y Deporte Comandante Manuel Fajardo, el Combinado Deportivo Humberto Jordán Gallo y la Dirección Municipal de Deportes de la Villa Blanca.

Durante el tributo, cada centro evocó momentos significativos del desarrollo deportivo en Cuba, resaltando la influencia directa de Fidel en la masificación del deporte como derecho del pueblo. Se compartieron anécdotas que reflejan su pasión por la actividad física y su visión estratégica del deporte como herramienta de formación integral.

La jornada estuvo matizada por interpretaciones musicales alegóricas a su figura, así como intervenciones de atletas, entrenadores y estudiantes que expresaron su gratitud y compromiso con el legado del líder histórico de la Revolución Cubana.

Este homenaje reafirma el compromiso del movimiento deportivo caibarienense con los valores que Fidel promovió: disciplina, superación, entrega y amor a la patria.

Imagen: Archivo CMHS.