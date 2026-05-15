Boxeo de Cuba inicia con dos triunfos en Belgrado

Este viernes continúa el evento y vivirá su fecha inicial otro en Alemania, también con presencia de la Isla

BALANCE de dos triunfos y un revés marcó hoy el debut de Cuba en el torneo boxístico Ganadores de Belgrado, en la capital de Serbia.

Deibys Abreu (55 kg) derrotó 5-0 por al canadiense Alexis Turbide y Luis Enrique Vinent (60 kg) acuñó un fallo similar ante el bosnio Mijhajlo Djekic.

Reportes llegados desde la sede precisan que el resultado adverso lo encajó Jorge Cuellar (70 kg), por la vía del 1-4 ante el turco Refik Kartal.

Este viernes Abreu enfrentará por plata al armenio Keyap Vagharshak, y Vinent y Nelson Williams (90 kg) buscarán bronce a costa de los ucranianos Iván Zavadskyi y Vitali Mulchalnov, en ese orden.

Igualmente será la fecha inicial de la Copa Greifen, en la ciudad alemana de Rostock, con presencia de seis cubanos, incluidas tres muchachas clasificadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Son ellas Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg) y Magda Massó (57 kg), a quienes se suman Julio Galloso (65 kg), Dairon Girado (70 kg) y Xavier Fernández (80 kg).