Nuevos enfoques en la prevención del VIH/SIDA

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que agrede el sistema inmunológico del cuerpo humano, particularmente las células CD4, que son un tipo de glóbulo blanco esencial para proteger al organismo de infecciones.

El VIH se transmite especialmente por medio de fluidos corporales, como semen, sangre, leche materna y fluidos vaginales, por lo que pudiera transmitirse a través compartir agujas, relaciones sexuales sin protección o de madre a hijo durante el parto, el embarazo o la lactancia.

El virus, cuando no es tratado, pudiera enfermar tanto el sistema inmunológico que el individuo se torna sensible a ciertos tipos de cáncer y a infecciones oportunistas, lo que da lugar al diagnóstico de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

El SIDA es el período más avanzado de la infección por VIH, pero no todos los infectados con VIH desarrollan SIDA. Con un adecuado tratamiento y acceso a la atención médica, los individuos con VIH pudieran vivir numerosos años sin alcanzar a la fase de SIDA.

No obstante, cuando el sistema inmunológico se ve comprometido gravemente debido a la destrucción de las células CD4, el organismo ya no pudiera defenderse de enfermedades graves e infecciones. Los individuos con SIDA están en peligro de difundir infecciones como neumonía, tuberculosis y verdaderas formas de cáncer, que pudieran ser letales si adecuadamente no se tratan.

Enfoques novedosos

La medicación para el VIH ha avanzado extraordinariamente en las actuales décadas, y el empleo de antirretrovirales (ARV) ha facultado a muchos individuos existir con el virus de forma saludable. Los ARV no remedian el VIH, pero pudieran disminuir la carga viral a valores no detectables, lo que representa que el virus no pudiera ser transferido a otros individuos durante las relaciones sexuales.

A pesar de los avances en la prevención y el tratamiento, el VIH/SIDA continúa subsistiendo como una complicación global de salud pública, sobre todo en zonas con limitados recursos, y es fundamental persistir con la prevención, la educación y el universal acceso a la atención médica.

La prevención del VIH/SIDA ha avanzado elocuentemente en los actuales años debido a enfoques novedosos que fusionan intervenciones educativas, médicas y sociales para disminuir la transferencia del virus. Uno de las direcciones más transformadoras es la profilaxis anterior a la exposición (PrEP), que reside en el empleo de medicamentos antirretrovirales por individuos seronegativos, pero en peligro de contraer el VIH, para prevenir la infección.

Este procedimiento ha mostrado ser crecidamente positivo cuando se toma de forma estable, disminuyendo el peligro de transferencia en hasta un 99 por ciento en individuos que disfrutan experiencias sexuales de riesgo elevado. La PrEP se ha convertido en un utensilio quid en la táctica de prevención, sobre todo en conjuntos sensibles como son los trabajadores sexuales, los hombres que mantienen sexo con otros hombres y personas que utilizan drogas por inyección.

Otro importante avance en la previsión del VIH es los cuidados post exposición (PEP), que significa la administración de antirretrovirales dentro de las 72 horas ulteriores a una probable amenaza al VIH.

Este enfoque principalmente se emplea en contextos de urgencia, como es cuando un individuo ha mantenido una unión sexual sin la debida protección o ha sido perjudicado por una agresión sexual. Si bien la PEP no es tan segura como la PrEP para evitar el contagio, pudiera disminuir ampliamente el peligro de propagación si rápidamente se inicia y se continúa por 28 días.

La reserva de PEP en centros de salud y hospitales ha reformado el potencial de respuesta frente a la posibilidad de peligros al VIH.

La cirugía de previsión, como es la cirugía de prepucio o circuncisión masculina, asimismo ha mostrado ser un eficaz enfoque en la previsión del Nuevos enfoques en la prevención del VIH/SIDA, sobre todo en medios de prevalencia elevada.

Diversas investigaciones han demostrado que la circuncisión masculina disminuye el peligro de transmisión heterosexual del VIH en más o menos un 60%, lo que la vuelve en un remedio de prevención adicional, especialmente en zonas con elevadas tasas de Nuevos enfoques en la prevención del VIH/SIDA como África Subsahariana.

Si bien la circuncisión no suprime el riesgo por completo, pudiera constituir una valiosa herramienta adentro de una táctica general de prevención.

En conclusión, el camino a la sensibilización y a la educación continúa constituyendo uno de los puntales primordiales para la previsión del VIH. Proposiciones como el empleo de métodos digitales para alcanzar a habitantes clave, como las personas transgénero, la juventud y las comunidades LGTB+, se encuentran auxiliando a propagar precisa información sobre cómo se puede prevenir el VIH.

Las acciones de sensibilización además siembran experiencias positivas como son las pruebas regulares de VIH, el empleo del preservativo y el tratamiento precoz. La conjunción de intervenciones sociales y educativas con métodos médicos, como la PrEP y la PEP, encarna un rumbo integral que no solamente ayuda a evitar la frecuencia del VIH, sino que además censura la discriminación y el estigma que frecuentemente paralizan que los individuos soliciten tratamiento y atención.