Cosas que decir sobre Elsa

Que Elsa se haya movido hacia el oesnoroeste y el noroeste, desde que se formó hasta que llegó a Cuba, es normal. Los ciclones tropicales del mes de julio suelen ser arrastrados por sistemas de altas presiones subtropicales. Sí asombró a medio mundo que Elsa se desplazara sobre el Caribe oriental a unos 46-50 kilómetros por hora siendo un huracán. Era fuerte la dorsal anticiclónica (al norte) que lo dirigía. A propósito, el experto norteamericano Brian McNoldy apuntó: “Que yo sepa, Elsa es el huracán de más rápido movimiento registrado en los trópicos”.

Cerca del archipiélago cubano, Elsa no se movía a gran velocidad; iba a unos 20-24 kilómetros por hora.

La tormenta —como se esperaba— ocasionó lluvias intensas, fundamentalmente en el centro y el occidente del territorio nacional. En un período de veinticuatro horas se acumularon 376.6 milímetros en Pedro Betancourt y 338 en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Se registraron 287 milímetros en Cienfuegos y 127.9 en Bainoa, Mayabeque. Ayer, mientras Elsa se arrimaba a los cayos de la Florida, llovía en partes de la mitad oeste de Cuba.

Les había comentado el 8 de junio: “Para que un ciclón tropical cause lluvias en tu localidad, este no tiene que necesariamente atravesar el lugar o ser de gran intensidad”. Elsa fue el caso. En lugares por donde no pasó, llovió.

Segmento de la trayectoria aproximada de la tormenta tropical Elsa. Mapa: Google Earth.

Pocos han llegado en el mes 7

Elsa ha sido la única tormenta tropical que se ha desplazado sobre Cuba en un mes de julio desde que triunfó la Revolución en 1959. ¿Algún huracán? Sí, el Dennis (2005), de gran intensidad.

Incluyendo depresiones, suman cuatro los ciclones tropicales que, en julio, desde el año citado hasta hoy, han tocado el país. Hubo una depresión que cruzó el extremo occidental el 31 de julio de 1970 (después se transformó en la tormenta Celia). Otra depresión, que había sido la tormenta Claudette, pasó el 20 de julio de 1979 cerca de Niquero, Granma, y el 21 atravesó la Isla de la Juventud y Pinar del Río.

Dos ciclones tropicales cerca de Niquero, Granma, en julio: Dennis (1) y Elsa (2). Imágenes: NRL.

Nota: Para la realización de este trabajo se consideraron informaciones del Centro Meteorológico Regional Especializado de Miami y del Instituto de Meteorología de la República de Cuba y las trayectorias de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos.