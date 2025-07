Proyecto Monte Soy presentó espectáculo para niños en la comunidad de Carrillo

A las puertas del verano 2025, artistas de la Asociación Hermanos Saiz en Villa Clara realizaron actividad cultural recreativa dirigida a los infantes del poblado Carrillo, municipio Remedios.

El espectáculo fue parte del proyecto cultural comunitario Monte Soy, del cual explica Yuri Pérez Ruiz, director de la Casa Joven Creadora de la AHS

«El proyecto es uno de que tiene la asociación que está dirigido netamente a los niños, es un proyecto infantil donde reúnen varias manifestaciones: la música, el teatro, la danza entonces nada la idea es transmitirle y llevarle a los niños de las comunidades un poco de de de esparcimiento, de diversión. El proyecto ya va para cuatro años de fundado, como si fuera una gran fiesta. Se suman las unidades artísticas de teatro, no solamente aquí en Santa Clara sino todas las unidades aquí que pertenecen al consejo de las artes escénicas y que tienen asociados nuestros, de nuestras manifestaciones por este sobre estará Yasel Rodríguez, estará Pedro estará Jenny Turiño, estará Roxana, el talento asistido va a ir rotando según lo programado con la idea artística».

Los niños de la comunidad disfrutaron de la música y presentaciones interactivas de los artistas. Así se expresan la artista Heydi Leydi Orozco y la espectadora Erika Gutiérrez Morales.

«Con el guiñol sí he ido a varias comunidades seis años de pero como miembro ya de la primera vez en un mundo. Recién recibí el carnet y una experiencia genial estos lugares siempre los niños agradecen mucho y lo digo porque soy también de un lugarcito de un campito y los niños siempre lo porque como nunca va nada o sea debería debería pensarse más a menudo en estos niños que no les llega nada o que no tienen posibilidad de ir a a un teatro de ver las cosas aquí en en Santa Clara, entonces llevarles el arte a ellos siempre».

«Yo pienso que que estuvo muy bonito, nunca había viajado en actividades para los niños y el niño ha disfrutado mucho y es chiquito él que tiene dos años nada más pero lo disfruto mucho».

Comenzó en Carrillo pero extenderán su arte a lo largo de la geografía villaclareña en este Verano 2025.

«Es todos los martes, este proyecto Monte soy funciona todos los martes hasta que se acaba el verano estamos. Vamos a estar en la Sierrita, en Encrucijada, en Sierra Morena de Corralillo, en Santo Domingo en las Casimbas. Vamos a abarcar seis municipios».

Autora: Alicia Morcillo Portal.

Imagen: tomada de la página web de AHS.