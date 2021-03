De la mano del jurista y el poeta, Boitel (+Audio)

Luis Manuel Pérez Boitel es de esos poetas que respira y transpira poesía, libros, familia y su ciudad natal San Juan de los Remedios donde habita

Luis Manuel Pérez Boitel es de esos poetas que respira y transpira poesía, libros, familia y su ciudad natal San Juan de los Remedios donde habita.

«Remedios es una de esas bellísimas ciudades que amén del paso de los años, ha mantenido una cultura y belleza arquitectónica que realmente nos hace siempre ver una ciudad muy peculiar y mucho más cuando ahondamos en la cultura; el propio legado de Alejandro García Caturla o la factura que ha tenido cada año como un acontecimiento importantísimo, las parrandas de Remedios. Además de la sencillez de su gente, resalta la forma en que está edificada: alrededor de la iglesia y su parque transcurre toda la vida citadina de este poblado. Ciertamente, cuando uno anda caminando y se tropieza con la gente se percata que, de buenas a primeras, ya llegas al lugar que ibas porque la ciudad sigue siendo esa pequeña ciudad donde todo es cerca. Una vida sencilla que te da la posibilidad de existir en un lugar que te posibilita escribir y que te permite, realmente, mantener el diálogo con tu propia familia».

En la lírica nacional, Luis Manuel Pérez Boitel es una figura reconocida. Una veintena de títulos publicados, dentro y fuera de la Isla, más un sinnúmero de premios y reconocimientos entre los que sobresale el más reciente: el Internacional de Poesía “Gastón Baquero” 2020 con el poemario “Contra la noche es el juego”.

«El significado del premio pienso que está dado porque está evocando a uno de los poetas más importantes del siglo xx cubano. Gastón Baquero es uno de los poetas más peculiares e insólitos que he podido descubrir y que uno siempre va a recordar por ese poema extraordinario, mágico y universal que lleva por título “Palabras escritas en la arena por un inocente”, u otros poemas como los “Poemas invisibles”, “Memorial del Testigo” y otros textos que publicaron en España donde falleciera. Es como que Gastón regresa una vez más a la Isla y establece un diálogo muy peculiar por el hecho de que a partir de este premio, voy a tener el poemario “Contra la noche es el juego” publicado en una editorial importantísima en Madrid que se llama Verbum».

Ha dicho el poeta que no hay mayor satisfacción que levantarse y seguir, el poeta que siempre se ha levantado y que habla de suerte sin saber toda la grandeza que lleva dentro.

«Cada premio tiene una significación muy especial. Yo recuerdo cuando gané el Casa de las Américas en el 2002 con el poemario “Aún nos pertenece el Otoño”. Fue uno de los premios más importantes en un inicio; me sorprendió porque no imaginaba que podía tener yo la suerte de ganarlo. Sin embargo, enfrentarme al premio me hace enfrentarme también a esa admiración por la historia de la institución y recordar en ese sentido, a Haydee Santamaría, la labor de Mariano y Roberto Fernández Retamar.

Cada premio tiene una belleza implícita. Por ejemplo, cuando tuve la suerte también de ganar el Manuel Acuña en México en 2013, iba al encuentro con un poeta que había sido coetáneo con Martí y que realmente nuestro Héroe Nacional lo admiraba. Por ello, cada premio tiene su peculiaridad, sus características; cada premio tiene una belleza implícita».

Oficio de poeta y jurista. Jurista y poeta. Un solo hombre en dos historias que se funden y van de la mano como la más auténtica forma de liberación.

«El derecho me dio la posibilidad de nutrirme en una visión más humanista de la vida y claro está, poder posicionar ciertas cosas dentro de mi mundo poético. No se contraponen; muchos escritores también son o han sido juristas. Yo actualmente trabajo en la Tenería, allí soy asesor jurídico y me parece siempre un divertimento porque también veo cosas desde el punto de vista jurídico con una belleza, con una forma estética que me permite complementar mi vida desde la poesía y entender y darle la mano al jurista y al poeta».

Aunque por estos tiempos de Covid-19 la casa es nuestro mayor refugio, Boitel a ratos desanda las calles de la Octava Villa. Esa villa que le pertenece por decisión propia, por pintarla y por ser la fuente de donde brota parte de su poesía y su humildad.

Una décima del poeta, regalo para los lectores de Radio Caibarién.

«Siempre me hacen la pregunta de por qué me he quedado aquí en Remedios. Yo podría vivir en cualquier lugar, sin embargo, siempre he sido fiel a la idea de que uno puede estar viviendo en cualquier lugar, pero uno tiene que ser feliz, uno tiene que descubrir que es allí donde uno prefiere estar. Yo he decidido Remedios por la belleza que te hablaba, pero también por la cercanía a mi familia y por la tranquilidad que se respira en una ciudad como esta. Yo creo que la literatura no necesita de lugares realmente que la gente te esté constantemente evocando, sino de lugares más humildes y de plazas más sencillas».

Luis Manuel Pérez Boitel, de la mano del jurista y el poeta en las calles de su San Juan de los Remedios.

Escuche la versión radial de esta entrevista realizada al poeta Luis Manuel Pérez Boitel, el poeta ilustre de San Juan de los Remedios.

