Un dinosaurio en un tuit

Augusto Monterroso hubiese celebrado en 2021 un siglo de vida. Reconocido como el primer autor en publicar el cuento más breve del mundo, el centroamericano se adelantó por mucho a twitter y demostró que una buena historia se puede narrar en menos de 140 caracteres. Ingenio, cultura, lectura, síntesis y creatividad… ¿Qué más se necesita? Monterroso nos dejó una respuesta minimalista, pero con todo el talante de una cátedra: «La única regla para escribir un cuento es que no hay reglas».

El dinosaurio más famoso se adelantó a la época de las redes sociales. Fue un acto revolucionario romper las reglas del juego y presentarse al lector con un cuento extraordinario en una sola oración. Monterroso le enseñó al mundo que el poder de síntesis es también una posibilidad literaria. Lo demostró y sedujo a muchos otros escritores que comenzaron a encapsular sus emociones en microrrelatos. Desde entonces, esta manera de narrar se diseminó por el planeta, en todos los idiomas, y es reconocida por los editores, la crítica, los lectores y los concursos literarios.

El de Monterroso no es ahora mismo el cuento más corto de la historia, porque otros se han encargado de pulverizar ese mérito. Pero es el pionero y también, vaya paradoja, el peor citado por la literatura hispana. El dinosaurio es intercambiado una y otra vez por unicornios, hipopótamos, cocodrilos, dragones o cualquier otra criatura de la realidad o la mitología.

Las citas erradas son tantas que deberían compilarse en un ensayo sobre referencias falsas y ser objeto de estudio en universidades y círculos literarios. Su autor, reconocido pos su proverbial sentido del humor, no se hubiese molestado por ello.

El famoso cuento de siete palabras abrió camino para que muchos otros escritores pulieran su técnica e incursionaran en el microrrelato: pequeñas historias que lo dicen todo con más imaginación que letras.

Esa forma todavía exótica y arriesgada de hacer literatura es un excelente reto para los que asumen las reglas de twitter con seriedad y quieren aprovechar al máximo la pauta de 140 (o 280) caracteres para contarnos grandes historias. En Mojito News compilaron una selección de estos cuentos-tuit para que los disfrutes e intentes emularlos.

Una jaula salió en busca de un pájaro. (EL DESTINO. FRANZ KAFKA)

Y llovieron panes sobre el circo. (FIESTA COMPLETA. EUGENIO MANDRINI)

El último ser humano vivo lanzó la última paletada de tierra sobre el último muerto. En ese instante mismo supo que era inmortal, porque la muerte sólo existe en la mirada del otro. (DESPUÉS DE LA GUERRA. ALEJANDRO JODOROWSKY)

Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante treinta largos años habían estado viviendo en un espejismo. (CUENTO DE ARENA. JAIRO ANÍBAL NIÑO

Quédate, le dije. Y la toqué.(TOQUE DE QUEDA. OMAR LARA)

¿Olvida usted algo? — ¡Ojalá! (EL EMIGRANTE. LUIS FELIPE LOMELÍ)

Verse y amarse locamente fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados. Él tenía la piel blanda y suave: estaban hechos el uno para el otro. (A PRIMERA VISTA. POLI DÉLANO)

Le escribió tantos versos, cuentos y hasta novelas que una noche, al buscar con ardor su cuerpo tibio, no encontró más que una hoja de papel entre las sábanas. (MOTIVO LITERARIO. MÓNICA LAVÍN)

Y después de hacer todo lo que hacen se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. (AMOR 77. JULIO CORTÁZAR)

Despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. El muy obstinado me sigue soñando. (69. ANA MARÍA SHUA)

Como temía decirles que no, opté por conservar a todas las mujeres que he amado. (EL HARÉN DE UN TÍMIDO. RENÉ AVILÉS FABILA)

La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. (CUENTO DE HORROR. JUAN JOSÉ ARREOLA)

Cómo hacer un tuit casi perfecto

El objetivo de cualquier tuit es ser percibido y compartido por la audiencia, pero teniendo en cuenta que el ciclo de vida de un tuit es muy corto, debemos aprender a hacer un tuit casi perfecto: