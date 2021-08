Sentirse bien con uno mismo

He sacrificado una vaca para ayudar a las personas que están pasando por este momento difícil. Así nos cuenta Yuslien Bravo Alfonso, campesino de la CCS Alberto Pis Delgado en Caibarién

«Hoy me siento bien conmigo mismo y con mi familia al saber que aporté algo; que pensé como país.» Así me contó Yuslien Bravo Alfonso, campesino de la CCS Alberto Pis Delgado en Caibarién, quien dando muestras de la solidaridad y humanismo que caracteriza a los productores de esta forma productiva, donó carne de res a los vecinos de la cuarentena de Avenida 35 entre las calles 10 y 12 en la Villa Blanca.

Sobre este gesto Yuslien me dijo: “Hace unos días, un vecino me llamó por la madrugada para que le llevara la niña al policlínico. Le hicieron la tira rápida y dio positivo. Entonces, el médico me dijo que tenía que estar aislado porque la niña se había vomitado en el auto. En esos días pensé mucho cómo ayudar a las personas que están pasando por este momento difícil. Coordiné con las autoridades competentes y sacrifiqué una vaca».

El productor destacó que conoce de otros campesinos de su cooperativa que están conscientes de la actual situación que vivimos y pretenden realizar otras donaciones.

En el área de cuarentena de la avenida 35 entre las calles 10 y 12 en Caibarién existen 80 núcleo familiares que hoy recibieron la donación de Yuslien Bravo Alfonso campesino de la CCS Alberto Pis Delgado.