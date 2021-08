Uno de los pacientes que se recupera de la covid-19 nos cuenta su historia

«Comencé con mucha fiebre, dolor en los huesos y decaimiento. Cuando me dijeron que era positivo a la covid-19 me puse muy nervioso pensando que podía infestar a mi esposa o algún vecino; por ello, cuando llegué a casa, se los dije a todos mis vecinos y amigos que no podían ni pararse en el portal de mi casa».

Así me contó Minamis Sánchez García, vecino de avenida 35, entre las calles 10 y 12 en Caibarién, uno de los pacientes positivos a la covid-19 que se recupera en su vivienda.

Minanis reconoció la labor del médico y la enfermera del consultorio quienes, cumpliendo los nuevos protocolos, lo han atendido en su hogar durante su enfermedad. También agradeció a todos los factores de la comunidad por el apoyo que le brindan y convocó a todos los vecinos a mantener el aislamiento social e individual.

Por Radio Caibarién escuché la historia de Minanis Sánchez García, un paciente positivo a la COVID-19 que se recupera en su hogar. Gracias a Ludys Morales Dorado por las fotos y la coordinación para realizar la entrevista.