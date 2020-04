Una frase familiar contra la COVID-19 (+Audio)

En estos días de Pandemia, una frase familiar estoy convencida que sirve contra la COVID-19. Viene a mi recuerdo cuando escucho que un niño, incluso un bebé, se confirma positivo a esta enfermedad. Entonces, no encuentro explicación, en especial porque, desde el día 24 de marzo, en Cuba las escuelas cerraron sus puertas, o por la recomendación médica de que, un pequeño lactante solo debe estar con su mamá.

Reitero, no encuentro explicación, y de inmediato regresa a mi mente la imagen de mi abuela cuando decía: “A los niños no se les celebra, ni se les besa”. Siempre he respetado su sentencia, aun cuando sé que tiene algo de superstición, por eso del mal de ojos. Sin embargo, en tiempos de coronavirus me mantengo con esta frase, pero deseo hacerle un pequeño cambio.

Me explico, en mis múltiples conversaciones con la Dra. Beatriz Rodríguez Sandeliz, miembro del equipo de Pediatría del Hospital “Manuel Fajardo” de Santa Clara, la joven galeno siempre me comenta: “Hay que aislar y cuidar mucho a los niños. Los adultos somos responsables de sus vidas y de su salud. Mis guardias se vuelven difíciles y tristes cuando recibo en la sala un paciente con PCR positiva al SARS-CoV-2. Por favor, periodista, ayúdeme a alertar a los padres”…Una encomienda que cumplo.

A su petición añado que, el personal médico y paramédico, educadoras de Círculos Infantiles, científicos, trabajadores, y el Gobierno de Cuba, apuestan, con sus vidas desde sus trincheras de combate contra la Pandemia. Estos especialistas y dirigentes alertan, una y otra vez que la vacuna más efectiva consiste en quedarse en casa, y es

lo único que solicitan a los cubanos. Pregunto: ¿Por qué no escuchar, y tomar todas las medidas posibles para la familia, en especial para los infantes?

Las recomendaciones autorizadas me permiten retomar la frase aprendida de mi abuela, y conste no por superstición, sino por precaución. Se trata de proteger a los príncipes enanos, a los que saben querer y son la esperanza del Mundo, como sentenció nuestro Apóstol. Me mantengo firme en la antigua máxima heredada, pero me permito hacerle un pequeño cambio: “A los niños no se les celebra, ni se les besa, sino es desde bien lejos”. Ésta es mi frase familiar contra la COVID-19.



Imagen tomada de Cubadebate

Edición de audio: Ernesto Hernández Palencia

Colaboración: Ileana F. Triana García