Mientras millones de menores en el planeta enfrentan guerras y abandono, Cuba defiende la infancia como su bien más preciado

​​Para todos hubo un tiempo en que el reloj no existía y los días se acababan al caer la tarde. Aquel niño que fuimos —y los que hoy corretean por cualquier barrio cubano— llevan dentro una capacidad de asombro inagotable, una curiosidad sin filtros y una ilusión en la mirada que los adultos hemos ido perdiendo.

​En otras geografías, la infancia transcurre entre escombros y alarmas antiaéreas; en campos de refugiados donde se aprende a escapar antes que a leer, o en calles donde el trabajo sustituye al aula. Hay niños que cruzan fronteras solos y que han visto lo que ningún adulto debería presenciar. En contraste, existen otros que crecen entre libros, parques y meriendas, ajenos a esa crudeza. En el Día Universal del Niño, que se celebra cada 20 de noviembre, conviene reflexionar sobre el hecho de que la infancia no es una realidad única, pero el derecho a vivirla plenamente debería amparar a cada menor.

​En Cuba, la Revolución asumió desde sus inicios la convicción martiana de que «los niños son la esperanza del mundo». Por ello, la educación gratuita y la atención médica desde el primer día de vida constituyen principios sociales inalienables.

​La atención a la primera infancia combina las vías institucional y no institucional. Programas como «Educa a tu Hijo», los Círculos Infantiles, las Casitas Infantiles y el Programa Educativo Primera Infancia —concebidos para la labor pedagógica en estrecha coordinación con las familias y la comunidad— llegan a miles de hogares con pequeños de cero a seis años.

​No obstante, las severas limitaciones que impone la crisis actual —provocada por el férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, y agravada por el cerco energético— atraviesan de manera directa la vida cotidiana de los niños cubanos.

​Los apagones prolongados interrumpen el descanso, dificultan el estudio y alteran hasta las rutinas más elementales. La escasez de combustible ha obligado a reorganizar el transporte y a reducir la frecuencia de trenes y ómnibus, lo que complica la asistencia a las escuelas y el acceso a servicios básicos.

​En el ámbito de la salud, la contingencia energética ha obligado a postergar intervenciones quirúrgicas, incluidas más de once mil operaciones pediátricas, según recoge el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, correspondiente al período entre el 1ro. de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

​La alimentación también se resiente: la sequía y las restricciones financieras reducen las entregas de leche fluida, mientras los precios de los productos básicos se tornan inalcanzables para muchas familias.

​En este complejo escenario, el Estado cubano ha ratificado su compromiso con la protección de la infancia mediante un amplio cuerpo normativo encabezado por la Ley 178/2025, «Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes», que entró en vigor en enero de 2026 y creó el Sistema de Protección Integral. Este mecanismo articula siete subsistemas —educación, salud, protección frente a la violencia, cuidado alternativo, protección social, prevención e intervención temprana, y justicia penal adolescente— bajo la coordinación de una Comisión Nacional. Asimismo, los centros educativos han reajustado sus dinámicas, adaptándose a las condiciones de cada localidad, para garantizar un curso lectivo de calidad y el mayor aprovechamiento posible pese a las adversidades.

​Sin embargo, tanto valor tienen las políticas públicas diseñadas para el bienestar infantil como los pequeños gestos cotidianos que sostienen sus vidas en las comunidades: la abuela que guarda el último dulce para el nieto, el padre que fabrica un carrito con una caja de cartón, el vecino que vigila el cruce de la calle o la señora que alumbra con una vela mientras un grupo hace la tarea en un portal.

​Esos gestos humildes y constantes afianzan la certeza de que cada pequeño encierra una promesa que merece ser escuchada y resguardada, porque en ellos se gesta, sin prisa y sin pausa, el país que vendrá.

​Cuidar ese potencial exige coherencia, constancia y una mirada larga que trascienda las celebraciones de una jornada. Significa garantizar que ningún niño quede sin escuela, sin salud ni sin tiempo para jugar, y asegurar que su voz sea escuchada en las decisiones que le conciernen, desde el hogar hasta la comunidad.

​Al final, el valor que una sociedad otorga a su infancia se mide por la seriedad con que honra esa promesa, pues en ella se juega, sencillamente, el porvenir de todos. Aquel niño que fuimos sigue pidiendo en silencio que el mundo sea un lugar digno de su confianza; quienes habitan el planeta hoy merecen exactamente la misma apuesta.