El idioma español continúa expandiéndose en el mundo y hoy se enfrenta al desafío de que las IA lo comprendan y reproduzcan en toda su diversidad

Diez millones de personas más en un año. Ese es el crecimiento que registra el español en 2026, según El español en el mundo 2026, la nueva edición del anuario del Instituto Cervantes, presentada por primera vez fuera de España. La cita fue en Pekín, pero las cifras retratan una lengua cuya dimensión desborda cualquier frontera nacional.



El informe sitúa en más de 640 millones el conjunto de usuarios potenciales del español, un 1,5 % más que en 2025. La cifra comprende distintos niveles de dominio y no debe confundirse con el número de hablantes nativos.

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El núcleo de esa comunidad supera los 520 millones de hablantes con dominio nativo. A lo cual se añaden más de 95 millones de personas con competencias limitadas y más de 24 millones de estudiantes del idioma, según los datos difundidos por el Instituto Cervantes.



La lengua de Cervantes ocupa el tercer puesto mundial por número de hablantes nativos, detrás del chino mandarín y el hindi. Su peso no depende únicamente de la población de los países donde es oficial, también crece a través de las migraciones y del aprendizaje en territorios de otras lenguas.



La dimensión migratoria resulta especialmente reveladora. Aproximadamente uno de cada diez hablantes nativos vive en países donde el español no es lengua oficial, mientras Estados Unidos reúne la mayor comunidad de usuarios potenciales fuera de los países hispanohablantes.



Aprender español, tendencia con contrastes



Más de 24 millones de estudiantes en el mundo mantienen vivo el interés por aprender español. Sin embargo, la expansión no avanza al mismo ritmo en todas partes.

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La presencia digital ofrece otra dimensión de su alcance. El español es la segunda lengua con mayor proporción de contenidos en las páginas web, aunque mantiene una distancia considerable con respecto al inglés. No basta, por tanto, con contar hablantes, también importa cuánto conocimiento, ciencia y cultura circula en el idioma.



La Inteligencia artificial y el español inteligente



Hay otra batalla en marcha, menos visible que la expansión demográfica, pero decisiva para el porvenir del idioma. Es la que se libra dentro de los sistemas de inteligencia artificial; porque no se trata solo con conseguir que una máquina hable español, sino que entienda sus matices, sus giros y sus múltiples maneras de nombrar el mundo.



Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español, advirtió recientemente sobre un problema de fondo: “La lengua hablada va muy por delante de la IA”. Y esa realidad implica a su vez la dificultad de los modelos de IA para seguir el dinamismo de la conversación humana, donde el significado depende también del contexto y de la intención.

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Moreno Fernández ha señalado, además, que el predominio del inglés en los textos empleados para entrenar sistemas de inteligencia artificial puede introducir sesgos. La lengua utilizada para construir un modelo condiciona sus resultados.



El desafío alcanza al español de Cuba, México, Argentina o España, pero también a variedades menos representadas en los datos digitales. Una máquina puede producir frases gramaticalmente correctas y, aun así, pasar por alto expresiones locales, referencias culturales o diferencias de significado que para un hablante resultan naturales.



En mayo último, durante el encuentro internacional “¡Háblame, máquina! Oralidad e IA en español”, el ya citado director del Observatorio resumió la paradoja: la diversidad constituye, a la vez, el mayor desafío y una gran oportunidad para la inteligencia artificial. El objetivo no debería ser borrar las diferencias para facilitar el trabajo de las máquinas, sino conseguir que estas aprendan a reconocerlas.



Futuro que no se mide solo en millones



El español llega a esta nueva etapa con una comunidad enorme, una presencia digital relevante y millones de personas que desean aprenderlo. Pero las cifras, por alentadoras que sean, no garantizan que la lengua conserve todo su peso en la ciencia, la innovación y las tecnologías que están transformando la comunicación.



La cuestión es quién alimentará los sistemas del futuro con textos científicos, voces, expresiones y conocimientos en español, y si ese material representará la riqueza de sus comunidades. Una lengua puede sumar millones de usuarios mientras pierde matices en los espacios donde se construye la tecnología.

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Las redes sociales también están transformando la manera en que usamos el español, aunque sería prematuro afirmar que están empobreciéndolo de forma generalizada.



Además, reducir el fenómeno a un empobrecimiento sería pasar por alto otra cara de la transformación: las redes también generan palabras y nuevos significados.



El periodista y escritor Álex Grijelmo, elegido académico de la RAE en 2026, ha advertido que el empobrecimiento expresivo no debe atribuirse automáticamente a las redes sociales, pues también intervienen en tal fenómeno las carencias educativas.



La cuestión no es añorar una lengua inmóvil, sino evitar que la urgencia de comunicar nos haga renunciar a la precisión, los matices y la variedad que distingue al español.

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De ahí que la verdadera medida de una lengua quizá no esté en cuántos millones la hablan, sino en cuántos mundos es capaz de nombrar. Entonces, que el español siga creciendo, no solo en bocas que lo pronuncien, sino en su riqueza; que ninguna IA, pantalla o prisa nos convenza de que ya hemos dicho bastante, porque mientras quede algo humano por contar, el español siempre tendrá o creará una palabra para decirlo.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en que el español llegue aún más lejos; sino en que, al llegar, siga siendo capaz de decir las cosas de muchas maneras, con sus acentos, sus historias y sus diferencias.