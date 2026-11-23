Concluyó participación de equipo Piratas del Caribe en la Copa del mundo de velas SSL World Cup de barcos cruceros
La selección cubana de velas ,Piratas del Caribe donde militan seis caiberenses quedó eliminada en la fase de treinta y dos selecciones,al ubicarse tercer lugar en el grupo C, cuando se disputaron cuatro regatas en Río de Janeiro Brasil.
La tripulación de la mayor de las Antillas llegó a la cuarta y definitiva regata con posibilidades de avanzar pero se ubicaron terceros en su llave y quedó trunca toda esperanza de clasificación para los dieciseisavos de final.
Malasia dominó la carrera de principio a fin al tiempo que Estonia protagonizó una remontada que los llevo hasta la segunda posición. Ambos clasificaron para la etapa de dieciseisavos de final donde estarán además 8 selecciones previamente sembradas.
Por el grupo A clasificaron Portugal y Ucrania, por el grupo B, Lituania y Tahití, al tiempo que por D, Uruguay y Myanmar .
Por su posición en el ranking de la Star sailor League entran directamente a la próxima etapa, los países de Hungría Ecuador Chile Sudáfrica Tailandia Japón Perú y República Checa.
Ya en octavos de final, del dos al cinco de diciembre se incorporan las embarcaciones de Nueva Zelanda, Suiza, Polonia, Brasil, Canadá, Suecia,Argentina y Francia.
Mientras que en cuartos de final del siete al 10 de diciembre, estarán las potencias de Gran Bretaña, Dinamarca ,Australia,Países Bajos,España, Italia, Alemania y Estados Unidos.
Se reconoce el esfuerzo de nuestros piratas del caribe en una competición donde lograron su propósito inicial y donde obtienen experiencias para venideros eventos.
Imagen: Archivo CMHS.