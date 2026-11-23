La selección cubana de velas ,Piratas del Caribe donde militan seis caiberenses quedó eliminada en la fase de treinta y dos selecciones,al ubicarse tercer lugar en el grupo C, cuando se disputaron cuatro regatas en Río de Janeiro Brasil.

La tripulación de la mayor de las Antillas llegó a la cuarta y definitiva regata con posibilidades de avanzar pero se ubicaron terceros en su llave y quedó trunca toda esperanza de clasificación para los dieciseisavos de final.

Malasia dominó la carrera de principio a fin al tiempo que Estonia protagonizó una remontada que los llevo hasta la segunda posición. Ambos clasificaron para la etapa de dieciseisavos de final donde estarán además 8 selecciones previamente sembradas.

Por el grupo A clasificaron Portugal y Ucrania, por el grupo B, Lituania y Tahití, al tiempo que por D, Uruguay y Myanmar .

Por su posición en el ranking de la Star sailor League entran directamente a la próxima etapa, los países de Hungría Ecuador Chile Sudáfrica Tailandia Japón Perú y República Checa.

Ya en octavos de final, del dos al cinco de diciembre se incorporan las embarcaciones de Nueva Zelanda, Suiza, Polonia, Brasil, Canadá, Suecia,Argentina y Francia.

Mientras que en cuartos de final del siete al 10 de diciembre, estarán las potencias de Gran Bretaña, Dinamarca ,Australia,Países Bajos,España, Italia, Alemania y Estados Unidos.

Se reconoce el esfuerzo de nuestros piratas del caribe en una competición donde lograron su propósito inicial y donde obtienen experiencias para venideros eventos.

Imagen: Archivo CMHS.