En la jornada de hoy la selección de la Mayor de las Antillas doblegó a Brasil con holgada pizarra

La Habana.- Cuba venció hoy por nocaut de 16-5 a Brasil, en el grupo A del Campeonato Panamericano Sub-12 de Beisbol, con sede en República Dominicana. La victoria le permitió acceder a la Súper Ronda del torneo.

La nómina del adiestrador Vladimir Vargas presenta ahora balance de dos triunfos y una derrota.

En el partido, con sede en el Stadium 1 del Complejo Deportivo IPL Academy en San Antonio de Guerra, hubo un claro denominador: mucho bateo cubano, que se unió a una pálida defensa brasileña.

La ofensiva cubana fabricó importante racimo de tres carreras en el segundo inning. Aprovechó varias aristas: un error defensivo, un pelotazo y un triple de Tyler Ruiz, que impulsó dos.

Según refleja el sitio web del evento, el lanzador cubano Miguel Alfredo Calderón tuvo fructífera labor ofensiva, al pegar doblete en el tercer capítulo, en el cual su equipo concretó ramillete decisivo de cuatro anotaciones. También aportaron los sencillos de Delvis Sánchez y Lesnier Prens, este último propulsor de dos anotaciones.

Y en el cuarto acto, llegó el «hasta ahí las clases». Seis jits -entre ellos, el tercero de Dervis Almaguer-, fusionados con dos errores, dos pelotazos y dos envíos por fuera del plato llevaron el nocaut al pizarrón.

El abridor y ganador, Calderón, trabajó 3.1 entradas, en las que permitió un jit, en tanto el relevista Anthony Ortiz aceptó cuatro anotaciones, dos de ellas impulsadas por jonrón de Vinicius Batista.

En la Súper Ronda intervendrán los dos mejores elencos de cada uno de los tres grupos. El certamen ofrece cuatro plazas para la Copa Mundial 2027.