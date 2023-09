Camila Rodríguez Laportilla: Metas para alcanzar sueños grandes

Camila Rodríguez Laportilla obtuvo el Premio Colateral de Creativa en el Concurso Nacional Jóvenes en el Lente con su obra Metas

Camila Rodríguez Laportilla obtuvo el Premio Colateral de Creativa en el Concurso Nacional Jóvenes en el Lente con su obra Metas. Tiene 11 años y estudia en la escuela Rodolfo Fernández Baqueros de Lawton, municipio 10 de octubre.

«Mi foto se llama Metas porque en la foto veo un niño tan pequeño que quiere alcanzar sueños tan grandes», nos cuenta Camila.

¿Por qué te animaste a participar en el concurso Jóvenes en el lente?

«Bueno me animé a participar en el concurso motivada por mi profe de fotografía Laura Cepero, que me inspira siempre que estamos en sus talleres, ella me habló del concurso y nos invitó a hacer fotos sobre la temática del concurso. Es mi primer concurso de fotografía quería vivir como era».

Metas de Camila Rodríguez Laportilla.

¿Qué es lo más que le gusta a Camila?

«Lo que más me gusta es la fotografía, también el dibujo, fui ganadora en Villa Clara que es mi provincia natal, pero no soy muy buena en eso, también me gusta el chocolate, el helado y el color azul».

¿Cuéntanos la experiencia de tomar la imagen ganadora?

«Para hacer la foto con Kilia, que es como se llama el protagonista, fue muy fácil realmente, y disfruté mucho ese segundo que demoré en dar el clic a mi celular. La foto fue tomada al frente de mi casa en Lawton, en unas rocas que forman una montaña y le dije al niño que se colocará un segundo mirando hacia arriba y “chasss” tomé la imagen.

Quiero estudiar FOTOGRAFÍA porque desde que entré en este mundo me fascina».

Imágenes: cortesía de la entrevistada.