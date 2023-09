La NASA investigará científicamente el fenómeno de los ovnis

El informe, encargado en junio a un panel independiente, representa ‘el primer paso concreto de la NASA para investigar seriamente estos acontecimientos inexplicables’, declaró en una conferencia de prensa el director de la agencia, Bill Nelson. El objetivo es que el debate pase ‘del terreno del sensacionalismo al de la ciencia’, insistió. Foto tomada de internet

La NASA anunció el jueves que pretende abordar científicamente la cuestión de los ovnis, esos fenómenos aéreos no identificados que despiertan fascinación pero de los que no hay pruebas de que sean de origen extraterrestre, según un nuevo informe de expertos publicado por la agencia espacial estadounidense.



Producto de meses de trabajo, el documento, redactado por un grupo de científicos y expertos en aeronáutica, recomienda que la NASA desempeñe ‘un papel protagonista’ en el estudio de los ovnis, rebautizados como ‘fenómenos anómalos no identificados’ (UAP en inglés).



Al mismo tiempo, la NASA anunció la creación de un puesto de director responsable de la investigación de esos acontecimientos. Inicialmente, no se reveló el nombre de quien ocuparía el nuevo cargo por temor a que sufriera acoso, como fue el caso de los 16 autores del informe.



Pero la NASA lo hizo público: será Mark McInerney, quien ya estaba trabajando en el análisis de los fenómenos dentro de la agencia.



El informe, encargado en junio a un panel independiente, representa ‘el primer paso concreto de la NASA para investigar seriamente estos acontecimientos inexplicables’, declaró en una conferencia de prensa el director de la agencia, Bill Nelson.



El objetivo es que el debate pase ‘del terreno del sensacionalismo al de la ciencia’, insistió.



La NASA define estos fenómenos como ‘eventos en el cielo que no pueden identificarse científicamente como un avión o un fenómeno natural conocido’.



La mayoría de las observaciones de objetos extraños, comunicadas en particular por los pilotos, ‘son explicables’, declaró el jueves David Spergel, astrofísico que presidió los trabajos del grupo de expertos.



A menudo resultan ser ‘aviones, globos, drones, fenómenos meteorológicos’, o incluso estar vinculados a los propios instrumentos de observación, afirmó.



Algunos siguen sin explicación, en gran medida por la falta de datos precisos sobre cada evento, según el documento.



Los expertos piden una ‘rigurosa campaña de recopilación de datos’. ‘La importancia de detectar’ estos fenómenos con ‘múltiples sensores bien calibrados es fundamental’, y la NASA tiene una gran ‘experiencia’ en este ámbito, subraya.



El informe también recomienda que el público en general se implique más en el tema, por ejemplo con el desarrollo de una aplicación para recopilar grabaciones realizadas con teléfonos móviles.



La NASA trabajará para recopilar más datos, incluso a través de observaciones de ciudadanos y pilotos, dijo el jueves Nicola Fox, administradora asociada de ciencia de la agencia.

‘Queremos que los pilotos privados, comerciales y militares sepan que si ven algo, deben decirlo’, dijo.



El objetivo del informe, sin embargo, no era revisar uno por uno los acontecimientos ya observados, sino formular recomendaciones sobre cómo estudiarlos rigurosamente en el futuro.



Los expertos, que abogan por el uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos, trabajaron a partir de información pública (no clasificada), para poder discutirla libremente.



La NASA insiste en la necesidad de transparencia, con el fin de combatir las ideas preconcebidas vinculadas a la palabra ovni (por ‘objetos voladores no identificados’).



Según el estado actual del conocimiento, ‘no se dispone de pruebas que sugieran’ que los fenómenos observados ‘sean de origen extraterrestre’, recordó Spergel.



‘Todo lo que encontremos, lo diremos’, prometió. Y confió: ‘Si me preguntan si creo que hay vida en un Universo (fuera de la Tierra) tan vasto que me resulta difícil concebirlo, mi respuesta personal es sí’.