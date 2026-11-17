Con el reporte desde la escuela de velas «Marcelo Salado Lastra»

Dejando este 17 de noviembre, día del estudiante, las aulas y las rutinas teóricas para trasladar el aprendizaje a donde mejor saben hacerlo: al corazón del deporte y las actividades recreativas, los estudiantes demostraron que la escuela de Velas, «Marcelo Salado Lastra» no solo vive cuando izan una vela o surcan la bahía, sino también en la energía, la camaradería y la alegría que cada estudiante, aportando en cada juego y competencia, celebrando el día del estudiante.

Imagen: del autor.