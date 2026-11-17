Tercer lugar compartido, para el gran maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa en torneo internacional de ajedrez en México

El gran maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, quedó empatado en la tercera posición en el torneo abierto de ajedrez copa Revolución que se jugó en México a nueve a rondas por el sistema suizo de competencia y con un ritmo de juego de una hora y 30 minutos para toda la partida con 30 segundos de bonificación por movidas. Elier finalizó con seis y medio puntos de nueve posibles igualado con el gran maestro serbio Luca Budizajevi pero con peor desempate, al tiempo que fueron superados por el norteamericano Brandon Jacobson, primer lugar invicto con siete y medio puntos y en la segunda posición el gran maestro español José Fernando Cuenca Jiménez.

Con esta actuación Miranda Mesa incrementó 2 puntos para su coeficiente de 2461 unidades.

Otros cubanos en la justa con buenas actuaciones el maestro FIDE, Roberto Alejandro Ramos Silvera, con seis unidades en la sexta posición.

El gran maestro de Santa Clara Ermes Espinoza Veloz finalizó con cinco y medio puntos.

El gran maestro de la Villa Blanca, Elier Miranda Mesa, aún le resta algún torneo antes de finalizar el 2026, un año bien activo para él.

Imagen: tomada de Internet.