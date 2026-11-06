Con la presencia del General de Cuerpo de Ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Joaquín Quintas Solá culminó en Villa Clara el Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

La jornada inició con la presentación de un informe sobre las actividades del ejercicio, a cargo de Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara, quien ofreció detalles sobre su desarrollo en el territorio.

Como parte del recorrido, Quintas Solá visitó posteriormente la Empresa Municipal de Comercio de Santa Clara, donde los directivos de la entidad informaron sobre las acciones desarrolladas en ese sector.

En este contexto también se realizaron prácticas encaminadas a comprobar la preparación y capacidad de respuesta de la defensa antiaérea, explicó el teniente coronel Yane Alain Díaz Contreras, jefe del Grupo de Cohetería Antiaérea.

Concluye en Villa Clara Ejercicio Estratégico Moncada 2026. Foto: Yadira Mena Luis.

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