Nueva arremetida: OFAC amplía el cerco a sectores estratégicos de la economía cubana

Estados Unidos emitió este jueves una resolución que allana el camino para medidas coercitivas unilaterales a los sectores de electrónica, manufactura, marítimo y tecnológico de la economía cubana, según la página web del Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva determinación relacionada con Cuba conforme a la Sección 2(a)(i)(A) de la Orden Ejecutiva 14404, dirigida a los sectores de electrónica, manufactura, marina y tecnología de la economía cubana, confirmando la escalada de la política de asfixia de Washington contra la Isla.

De forma simultánea, la OFAC realizó cambios en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), con la incorporación de varias personas y entidades, así como la modificación de entradas previamente incluidas y la adición y actualización de embarcaciones.

Entre las entidades incluidas aparecen firmas estatales cubanas de servicios técnicos y tecnológicos, importación y exportación de productos electrónicos y de comunicaciones, transporte marítimo de mercancías y actividades asociadas al sector petrolero y marítimo. Asimismo, se añadieron embarcaciones con bandera cubana y se modificaron registros de buques y compañías navieras en la Lista SDN.

La decisión forma parte de la estrategia de “máxima presión” que la administración estadounidense ha recrudecido durante todo 2026 y que ya ha alcanzado pilares fundamentales como la energía, la minería y el sistema financiero de la Isla. Con esta nueva Determinación, el gobierno de Estados Unidos no solo amplía el alcance de su bloqueo, sino que confirma su intención de estrangular sectores clave para el desarrollo y la soberanía de Cuba.